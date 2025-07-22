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環部與中職簽永續備忘錄 李多慧相挺 彭啓明也起舞
環境部昨與中華職業棒球大聯盟共同簽署永續合作備忘錄，未來中華職棒獎項除了打擊王、盜壘王、三振王外，也擬推出綠色球場獎項，鼓勵球場深化全民環保意識，資源循環推廣大使李多慧也喊出「沒有地球就沒有棒球」。
環境部長彭啓明說，環境部首度與職業賽事簽署合作備忘錄，合作包含加強球場回收設施與明確標示，安排巡場人員協助垃圾分類；鼓勵球衣採可回收材質，並建立再利用或捐贈機制；汰換球具也將優先轉贈學校、社福團體，無法再用的則導入再生利用流程。球迷自備杯具或容器可享場內消費折扣，現場也設有補水站與循環杯租借系統。
中職聯盟會長蔡其昌表示，今年度聯盟領隊會議將通過一個辦法，參考國外制度並與環境部討論後，擬設計綠色球場獎項，未來除了比賽頒布現有的打擊王、盜壘王、三振王等諸多獎項外，只要達到綠色球場標準的球團都能符合得獎資格，預計明年上路。
李多慧也分享自己生活中的環保作法，包含出門帶環保袋、循環杯等，最後她手持環保杯跳三振舞，彭啓明也跟著起舞。
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