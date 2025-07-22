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通報沒用民眾怨！「小恐龍」肆虐南台 啃鳳梨闖天后宮

聯合報／ 記者宋原彰劉星君／連線報導
高雄鳳山溪有綠鬣蜥出沒，體長均超過1公尺，也會闖進民宅內。圖／聯合報系資料照片
高雄鳳山溪有綠鬣蜥出沒，體長均超過1公尺，也會闖進民宅內。圖／聯合報系資料照片

南台灣因氣候高溫，成為綠鬣蜥適合繁殖棲息的熱區。過去綠鬣蜥多出沒偏僻農田與圳溝，近年已全面入侵風景區、博物館、校園、廟宇，甚至市區道路與公園等，驚擾民眾事件頻傳，且目擊個體以中大型為主。

今年五月，高雄澄清湖園區出現一隻體長超過一百七十公分的巨型綠鬣蜥，在步道上曬太陽，外型猶如小恐龍，讓遊客驚嚇不已。高雄鳳山溪日前也有多隻綠鬣蜥出沒，體長均超過一公尺，甚至闖進民宅。但民眾抱怨，市府接獲通報，僅以簡訊回覆「到場未看到，因此結案」，態度消極。光是去年，高雄通報案件數就近二千二百件。

高雄市大寮區里長透露，綠鬣蜥在當地大排沿岸繁殖並肆虐農田、啃食蔬菜。鳥松區黃姓農民指出，綠鬣蜥會在鳳梨田中挖洞居住，也會趴在鳳梨果實上睡覺，鳳梨植株開花時會被啃咬，導致鳳梨無法順利結果。高雄餐旅大學操場也發生綠鬣蜥入侵，讓校方為了追捕疲於奔命。

高雄市農業局回應，委外團隊將精進通報作業和捕捉技術，現以鳳山、鳥松、仁武為群聚熱點，將定點監控與巡查。

屏東縣更是綠鬣蜥重災區，隨處可見綠鬣蜥蹤跡。曾有民眾目睹綠鬣蜥在鬧區長春橋過馬路逛大街；日前內埔天后宮還出現綠鬣蜥，在媽祖神像前虔誠參拜半小時。而千禧公園、萬年溪沿岸自由路，因有溪流與大樹，成為綠鬣蜥棲息熱點，也不時闖進校園造成騷動。

屏東縣農業處委託業者移除綠鬣蜥，去年遭檢方查出廠商涉嫌虛報數量牟利，全案仍在審理中。

農業處表示，為防堵弊端，今年起改由廢棄物處理廠商負責屍體清運，綠鬣蜥經縣府與移除業者點交後，直接送往合格焚化廠焚燒，並以ＧＰＳ與過磅單佐證。另所有點交照片須上傳林保署指定系統平台，強化透明管理，防範舞弊再發生。

綠鬣蜥 屏東縣

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