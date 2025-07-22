台中玩具銀行 招募志工傳遞溫暖

台中市社會局自2023年開辦「玩具銀行」計畫以來，至今已募集超過1.8萬公斤的二手玩具，物資龐大、需求殷切，社會局持續招募志工協助整理分類，更開放企業與民間團體體驗「一日志工」，共築孩子們的快樂童年。

目前已有新光銀行、和潤企業、逢甲大學等15家企業團體，累計362人次響應參與，透過實際行動傳遞溫暖與關懷。志工們協助分類、清潔、修復與包裝玩具，其中不少企業員工更帶著孩子同行，讓公益行動也成為家庭教育的契機。

1名參與者表示，整理玩具的過程彷彿重回童年時光，讓人感到療癒與滿足，「原來每一個玩具背後都有一段故事，很想再帶親朋好友一起來。」

連續兩年組隊參與的新光銀行表示，玩具銀行推動的「舊物再生」「資源共享」與「關懷弱勢」理念，與企業對環境、社會、公司治理目標高度契合，員工透過親手整理與轉贈玩具，具體感受到自身的影響力與成就感。

社會局指出，企業志工的加入，大幅提升二手玩具的整理效率，更具體展現企業對社會的責任與投入，同時也將「惜物愛物」的觀念深植人心。未來也將持續邀請更多企業與民眾共襄盛舉，讓舊玩具成為孩子們的新希望。

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