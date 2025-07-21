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看看哪一句有戳中你？關於減肥人生的15句「哀怨共感語錄」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／ChatGPT AI生成
圖／ChatGPT AI生成

天氣越來越熱，細肩帶、小短褲、比基尼都在蠢蠢欲動，可是手臂上的蝴蝶袖、腰間的贅肉只想躲起來...每到夏天，就是減肥人生的輪迴，少吃多動、持之以恆的道理人人都懂，但實踐起來就是這麼難，不然衣服分那麼多種size是要賣給誰？

來看看關於減肥人生的15句「哀怨共感語錄」，讓我們一起努力加油，用循序漸進的正確方式揮別，撐過這個夏天！

最後還是要自我安慰一下：其實只要身體健康，有點小肉肉還是很可愛啦！尤其要注意的是，養成良好的運動與飲食習慣，才是維持體態的不二法門。

●關於減肥人生的15句「哀怨共感語錄」

1.世界上最動聽的3個字，不是「我愛你」，而是「你瘦了」。

2.減肥沒有那麼容易，每塊贅肉都有它的脾氣。

圖／記者陳立儀製表
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3.人生有3大幻覺：我還能再吃一點、明天開始減肥、這次不會胖。

圖／記者陳立儀製表
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4.減肥的第一天總是充滿希望，第二天希望吃掉第一天。

圖／記者陳立儀製表
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5.減肥最大的收穫，就是能忍受一切沒有結果的努力。

圖／記者陳立儀製表
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6.減肥教會我：不該吃的，最想吃。

圖／記者陳立儀製表
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7.每次下定決心減肥，就像愛上一個不該愛的人，一開始就知道會受傷。

圖／記者陳立儀製表
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8.最會安慰人的不是朋友，是體重計壞掉的那一刻。

圖／記者陳立儀製表
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9.減肥最痛苦的不是不能吃，而是明明沒吃，還是胖了。

圖／記者陳立儀製表
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10.銀行帳戶數字在谷底，體重卻在持續創造人生巔峰。

圖／記者陳立儀製表
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11.減肥就像許願，每次說出口都很虔誠，但實現的機率微乎其微。

圖／記者陳立儀製表
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12.每次吃完都說：「明天開始不吃了」，然後明天又變成下一個明天。

圖／記者陳立儀製表
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13.減肥讓我明白，人生最難的不是開始，是堅持不放棄的第N次重來。

圖／記者陳立儀製表
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14.有些日子不是不想運動，是連呼吸都懶得努力。

圖／記者陳立儀製表
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15.我不是瘦不下來，只是把快樂放在更重要的位置。

圖／記者陳立儀製表
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減肥 人生 飲食習慣

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