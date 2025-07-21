從AI到網紅 台北藝術節8檔驚艷帶你進入感官異境

第27屆台北藝術節即將於9月11日登場，今年以「超限動」為主題，共有8檔售票節目橫跨劇場、影像、舞蹈、裝置與實驗展演，參演藝術家來自日本、印尼、賽普勒斯、德國、菲律賓、台灣，透過包括AI等科技、身體、記憶、地景的交織，邀觀眾走入劇場，感受無法複製的真實經驗。

德國別具代表性的劇場導演蘇珊娜．甘迺迪（Susanne Kennedy）與藝術家馬庫斯．塞爾格（Markus Selg）的《安琪拉拉拉（無限循環中）》（ANGELA (a strange loop)），展示著看似在鏡頭前完美的網紅生活，日常鉅細靡遺的無盡循環，既是一場映照人類數位生存處境的鏡子，也是一趟深入後人類意識核心的感官旅程。

藝術家蘇文琪與YILAB一當代舞團 《暗宇之感》邀請觀眾潛入黑暗、釋放五感，感受人類身體感失重消融後，意識依然可以起舞與漂浮，且每一次呼吸都會觸發細微的變化，「體感」是這趟旅程的核心，是一場身體的深潛與感知的航行。

日本剛左小組（contact Gonzo）即興結合打鬥、武術元素的演出形式，與藝術家yang02將人工智慧、機器學習融入藝術創作的《演算混亂ㄐㄧㄑㄧˋㄖㄣˊ》透過 AI 機器夥伴的轉譯視角，重新詮釋人類日常中習以為常的認知，開啟不同的思考可能。

《旅行的舌頭》集結台灣劇場導演李銘宸、作家温又柔、日本劇場導演張碁和菲律賓藝術家奈絲．蘿柯（Ness Roque），以「食物」為主題開啟，思考食物如何乘載國家和地方身分在不同文化中轉化與交融。

《黏著的手、縫合的山體》由泰雅族視覺藝術家林安琪Ciwas Tahos與日本舞蹈藝術家松本奈奈子，以「迭馬哈霍伊」和「山姥」兩個分屬不同脈絡的傳說，為女性力量賦權。

歷時4年創作的《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》，由三位藝術家洪千涵、洪唯堯、曾睿琁彼此的真實關係為起點：姊弟、伴侶、姻親的角色，在姊姊向弟弟借精生子後會產生何種家庭角色的交錯？看似生殖技術的選擇，實則牽動著情感、倫理與責任的細線。

印尼國寶級行為藝術家麥拉蒂．蘇若道默（Melati Suryodarmo）的《斷片》製造了一個暫時的避難所，在這段時空的間隔中，引領觀眾關注當代社會秩序走向混亂、連結逐漸消失的狀態；也將混亂與失敗轉化成詩意的能量，讓感官引領眾人經驗一場深刻的擾動與釋放。

來自賽普勒斯、現居紐約與雅典的藝術家瑪麗亞．哈薩比（Maria Hassabi）將空間與身體視為整體，觀眾眼前所見的一切，既是過程，也是結果。瑪麗亞．哈薩比如雕像一般，極其緩慢地以肢體釋放訊息，透過肢體發出的沈默訊息，讓觀眾一同進入這份安靜與專注，《此時此地》（On Stage）不只是一支舞作，更像是一場集體凝視的行為藝術。

台北藝術節策展人林人中表示，今年多部國內外首演作品，來自多個國際藝術節夥伴的支持、共製，作品橫跨AI實驗、親密關係、生態神話、表演與語言的多重維度，每場演出都是無法截圖的「限動」。

台北表演藝術中心董事長王文儀特別感謝歌德學院長年對北藝中心的支持，今年台北藝術節中，德國導演蘇珊娜．甘迺迪的作品《安琪拉拉拉（無限循環中）》在歌德學院的協助下，實現亞洲首演。北藝中心也期待未來與歌德學院攜手，推進更多元、深入化的合作。

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