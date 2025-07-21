交通建設卡仇恨值 陳世凱：考試題目答案都一樣 地方沒修正好嘸辦法

交通部長陳世凱今晚接受網路節目訪問時指出，對於交通建設的推動，陳世凱表示，交通建設沒有錯，目標就是要讓民眾更便利，中央要做到的就是「鋪橋造路」，但坦言近期因政治味較濃厚，就會塑造仇恨值，「但考試題目都一樣，答案也都告訴你了」， 若地方政府沒修正好，也沒辦法。

陳世凱今晚接受網路節目「筱君台灣PLUS」訪問時表示，來交通部近一年，過去擔任民意代表，看事情的角度與政務官、事務官不同，民意代表是觀察政府在推動政策中，遇到什麼阻礙及盲點並提出建議；開始擔任部長後，實際到第一線，要做的就是「鋪橋造路」，民代知道要解決問題、請交通部速度快一點，政策更符合民眾需求。

陳世凱表示，但隨著近期大罷免的膠著情況，看到很多民代問政過程不是解決問題，反而是把問題擴大。像是有些建設的推進需要中央、地方共同推進，有各別的責任，但若民代為讓中央在政治上多付點責任，對外宣稱都是中央問題，「那我就會蠻直接回覆，請地方政府也努力一下」。

陳世凱舉例，像是有些地方捷運的推進，有些民代批評為何審查都卡在中央，他就會很直白回覆立委，「考試題目都一樣，答案也都告訴你了，請你修正好回來」，但如果地方政府沒有修正好，中央也沒辦法。但因為目前政治味較濃厚，就會塑造仇恨感覺，但這地方發展、國家建設來說都是不利的。

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