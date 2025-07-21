「立委都知道」！為花東交通與傅崐萁交鋒 陳世凱強調投入逾2300億

立法院交通委員會6月26日到花蓮視察，立委傅崐萁質質疑交通部朝令夕改，陳世凱則質疑視察行程充滿政治壓力，兩人針鋒相對。今晚陳世凱接受訪問時再重述當時狀況，並強調在政府在花東推動多項政策，交通建設也投入逾2300億元，「立委都知道，除非假裝不知道，或想塑造對中央的仇恨感」。

花蓮鐵路高架化未納入雙軌電氣化工程，引發地方爭議，立法院交委會6月26日前往花蓮視察，過程中，傅崐萁及花蓮縣長徐榛蔚頻質疑通部朝令夕改，陳世凱則質疑該次考察感受到政治壓力，引發傅崐萁不滿，兩人正面交鋒，最後在交委會召委、立委林國成緩和下結束，並要求交通部2個月內，就鐵路高架化問題再提出報告。

針對花東交通建設及與傅崐萁的交鋒，陳世凱今晚接受網路節目「筱君台灣PLUS」訪問時，重述當時狀況，並表示交通建設不應該交鋒，交通建設造橋鋪路讓大家更便利、安全，是中央、地方政府都應該要做的事情 ，件事不管對行政機關、民意機關都一樣，大家共同努力朝向一樣方向，沒什麼好針鋒相對，除非政治化、選舉化。

陳世凱說，他很喜歡花蓮，但近期去花蓮壓力都很大，交通部立場很簡單，對於花東鄉親就是做好交通建設，不會因為徐榛蔚是傅崐萁的太太就少給預算。提及6月26日交委會考察，陳世凱表示，考察後外界說他慷慨激昂，但他並不認為，只是盼告訴外界政府做很多建設，而傅崐萁作為立委不可能不知道，「除非你假裝不知道，或是希望塑造地方民眾對中央政府的仇恨感」。

陳世凱指出，這幾年政府在花東交通建設已投入2306億元，包含鐵路建設1047億元、公路建設1219億元。另外補助地方各種項目如生活圈道路交通系統建設、提升道路品質、改善停車問題、道路交通安全、公路公共運輸多元提升、環島自行車道提升暨多元路線整合推動、花蓮縣公共運輸通勤月票、觀光活動及設施改善等共39.8億元。

對於6月考察時傅崐萁質問「有做嗎？有開工嗎？」陳世凱認為很有趣，畢竟很多項目傅崐萁也都有爭取，有沒有做怎麼會不知道，但在大罷免的政治氛圍下，認為傅就是要塑造政治仇恨感，因此他當時在現場也說「縣長一定都知道」，政府沒有對花東不公平，也強調大罷免不會影響花東建設。

但陳世凱也提及，近期盤點交通部明年度預算時發現，明年度預算因新的財劃法，中央公共建設預算遭砍幾千億，因此花東民眾很在乎的花東鐵路全線雙軌電氣化、花東縱谷公路安全景觀大道計畫等，雖然都在進行中，但因為預算減少，建設速度恐減緩。

陳世凱舉例，本來1000億分10年花，但如今僅剩500億，就只能花20年來進行，預算不足的情況下，公共建設的推動時間勢必延長，但每個立委都希望交通部要進快將捷運、公路、高速公路、鐵路改善工程都進快蓋好，這是比較頭痛的問題。

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