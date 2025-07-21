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大雨持續到明清晨！花東豪雨狂炸 5縣市防淹水、土石流
受到低壓帶影響，中央氣象署今晚間7時51分針對6處發布大雨特報，影響時間持續到明（22日）清晨，警戒區域包含南投縣山區、恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島、金門地區。
氣象署表示，受到低壓帶影響，易有短延時強降雨，台東縣、花蓮縣及屏東縣山區已有局部豪雨發生。
今日花蓮、台東（含綠島、蘭嶼）、金門、南投山區及恆春半島有局部大雨發生的機率，需注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發。
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