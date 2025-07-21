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大雨持續到明清晨！花東豪雨狂炸 5縣市防淹水、土石流

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台東南迴山區雨勢大，大武鄉多處民宅都有泥流灌入，災後清理讓居民十分頭痛。圖／立委黃建賓提供
台東南迴山區雨勢大，大武鄉多處民宅都有泥流灌入，災後清理讓居民十分頭痛。圖／立委黃建賓提供

受到低壓帶影響，中央氣象署今晚間7時51分針對6處發布大雨特報，影響時間持續到明（22日）清晨，警戒區域包含南投縣山區、恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島、金門地區。

氣象署表示，受到低壓帶影響，易有短延時強降雨，台東縣、花蓮縣及屏東縣山區已有局部豪雨發生。

今日花蓮、台東（含綠島、蘭嶼）、金門、南投山區及恆春半島有局部大雨發生的機率，需注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發。

台東 花蓮 南投縣

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