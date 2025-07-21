台鐵大武至瀧溪18:50全線搶通 紓解台東人潮對號車開放站票

受到豪大雨影響，台鐵南迴線今清晨多處路線因水淹軌道及路線遭土石流淹沒暫時不通，台鐵公司緊急派員搶修，經台東工務段動員人力，已於晚間6時50分完成全線搶通、恢復通車，為疏運台東站人潮，本日新左營=台東=花蓮=台北=樹林間順逆行對號列車開放站票，另明（22日）5898次、5899次藍皮解憂號停駛一日。

今清晨6時11分受豪大雨影響，大武=瀧溪站間（K45+250處）水淹軌道及路線遭土石流淹沒150公尺、古莊=大武間（K42+500）邊坡土石鬆動滑落、瀧溪=金崙（(K57+900）35公尺土石掩埋軌道、知本=太麻里間（K82+123處）水淹枕木，致南迴線多處路線暫時不通。

台鐵公司今清晨6時40分成立公司本部一級應變小組及東區、南區應變分組，台東工務段已動員人力、機具全力搶修，於今晚6時50分完成全線搶通，恢復通車，但明天5898次、5899次藍皮解憂號停駛一日。

台鐵表示，對號順行列車自428次（台東18:33開）起、逆行列車自323次（新左營18:49開）起恢復正常通車，並請站、車人員加強播音並協助引導旅客乘車。

受南迴線路線不通影響，為疏運台東站人潮，本日新左營=台東=花蓮=台北=樹林間順逆行對號列車開放站票。

退、換票部分，台鐵說明，受豪大雨影響致行經南迴線未使用的車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。另於本公司官網或台鐵e訂通APP辦理區間的退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。

依據台鐵公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成之晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車1次。

商品推薦