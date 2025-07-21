食藥署管制依托咪酯相近物質 反方指缺乏成癮科學證據

俗稱喪屍煙彈的新型毒品依托咪酯電子煙，濫用問題頻傳。食藥署新增管制3項與依托咪酯相近物質預告期滿，反對意見認為缺乏成癮性科學證據，國際未納管，台灣過度立法。

依托咪酯在台灣原本僅視為管制藥物，去年11月調升為二級毒品，衛生福利部食品藥物管理署今年7月4日預告修正「管制藥品分級及品項」，新增3項與依托咪酯相近的Butomidate等新興物質，分別為丁托咪酯、三氟依托咪酯、氟托咪酯，全數列為第二級管制藥品。

新法預告期14天，截至7月18日止，反對意見有缺乏成癮性科學證據，違反法定要件。依法列級須具備成癮性與濫用性，但目前並無任何動物或人體研究證明上述物質具成癮性，主管機關僅以「結構類似」為由推論藥理效應，違反比例原則與罪刑法定原則。

反方也提到，聯合國三大麻醉品公約均未列管這些物質，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）僅於東亞樣本中檢出，未提出全球濫用風險結論。若台灣率先納入高級毒品，將與國際標準脫節，影響刑事互助與法制信賴。

反方建議丁托咪酯、三氟依托咪酯、氟托咪酯暫列觀察清單，應啟動藥理研究與風險評估，列為監控品項而非立即列管。食藥署管制藥品組副組長張志旭今天告訴中央社記者，這次預告期間內，僅收到這1則意見，將於修正案正式發布日綜整回應於公共政策網路參與平台。

針對草案預計上路時間，張志旭表示，後續將綜整收集意見函報行政院核定公告，正式生效日期將依行政院公告辦理。

張志旭指出，未領有管制藥品登記證而輸入、輸出、製造、販賣、購買管制藥品者，涉違反管制藥品管理條例規定，處新台幣6萬至30萬元罰鍰；領有管制藥品登記證者，未於業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每天收支、銷毀、減損及結存情形者，則處6萬至30萬元罰鍰。

至於領有管制藥品登記證者，未定期申報，張志旭說，這同樣涉違反管制藥品管理條例規定，可罰3萬至15萬元罰鍰；未經衛福部核准，即使用管制藥品進行醫藥教育研究試驗者，恐挨罰6萬至30萬元。

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