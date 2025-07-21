快訊

疑修商旅空調觸電...男子從鋁梯跌落「失去意識」 家屬急趕醫院

陳佩琪昨喊聲請公民投票權…柯文哲能參與罷免投票？司法實務界說話了

碩士學位被撤連博士都不保 南韓前第一夫人金建希博士學位遭撤銷

食藥署管制依托咪酯相近物質 反方指缺乏成癮科學證據

中央社／ 台北21日電

俗稱喪屍煙彈的新型毒品依托咪酯電子煙，濫用問題頻傳。食藥署新增管制3項與依托咪酯相近物質預告期滿，反對意見認為缺乏成癮性科學證據，國際未納管，台灣過度立法。

依托咪酯在台灣原本僅視為管制藥物，去年11月調升為二級毒品，衛生福利部食品藥物管理署今年7月4日預告修正「管制藥品分級及品項」，新增3項與依托咪酯相近的Butomidate等新興物質，分別為丁托咪酯、三氟依托咪酯、氟托咪酯，全數列為第二級管制藥品。

新法預告期14天，截至7月18日止，反對意見有缺乏成癮性科學證據，違反法定要件。依法列級須具備成癮性與濫用性，但目前並無任何動物或人體研究證明上述物質具成癮性，主管機關僅以「結構類似」為由推論藥理效應，違反比例原則與罪刑法定原則。

反方也提到，聯合國三大麻醉品公約均未列管這些物質，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）僅於東亞樣本中檢出，未提出全球濫用風險結論。若台灣率先納入高級毒品，將與國際標準脫節，影響刑事互助與法制信賴。

反方建議丁托咪酯、三氟依托咪酯、氟托咪酯暫列觀察清單，應啟動藥理研究與風險評估，列為監控品項而非立即列管。食藥署管制藥品組副組長張志旭今天告訴中央社記者，這次預告期間內，僅收到這1則意見，將於修正案正式發布日綜整回應於公共政策網路參與平台。

針對草案預計上路時間，張志旭表示，後續將綜整收集意見函報行政院核定公告，正式生效日期將依行政院公告辦理。

張志旭指出，未領有管制藥品登記證而輸入、輸出、製造、販賣、購買管制藥品者，涉違反管制藥品管理條例規定，處新台幣6萬至30萬元罰鍰；領有管制藥品登記證者，未於業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每天收支、銷毀、減損及結存情形者，則處6萬至30萬元罰鍰。

至於領有管制藥品登記證者，未定期申報，張志旭說，這同樣涉違反管制藥品管理條例規定，可罰3萬至15萬元罰鍰；未經衛福部核准，即使用管制藥品進行醫藥教育研究試驗者，恐挨罰6萬至30萬元。

毒品 成癮 食藥署

延伸閱讀

北市西門町旅館傳命案 2男疑開毒趴未退房…1死1送醫

台中18歲殯葬業二代毒駕 無照撞死退休公務員 用「糖尿病」逃押失敗

影／男疑施用喪屍煙彈毒駕失控 直衝猛撞騎士、撐傘路人

北市警銷燬140公斤毒品 喪屍煙彈列暑期掃蕩重點

相關新聞

台鐵大武至瀧溪18:50全線搶通 紓解台東人潮對號車開放站票

受到豪大雨影響，台鐵南迴線今清晨多處路線因水淹軌道及路線遭土石流淹沒暫時不通，台鐵公司緊急派員搶修，經台東工務段動員人力...

花東明仍慎防大雨！熱帶性低氣壓最快周三生成 周四北部降雨增加

明天各地持續降雨，尤其花東仍須留意局部大雨，直到周三水氣才會減少，中央氣象署預報員張承傳表示，周四至周六低氣壓接近，菲律...

花蓮秀林鄉18:30發生規模4.2地震 6縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震報告，花蓮秀林鄉今晚6時30分發生規模4.2地震，地震深度26.5公里，屬於極淺層地震。

花東22日防大雨 估24日熱帶系統生成全台有雨

氣象署表示，明天仍受低壓帶影響，花東地區、午後中南部防局部大雨；位於菲律賓東方海面的熱帶系統最快24日成為熱帶低壓，先朝...

影／遠赴捷克首都演出！12台灣藝術團體贏掌聲 促國民外交

台南「鳳天神鼓」、新北「心悅舞蹈劇團」、桃園「杜佳倫舞蹈團」等12個北中南台灣藝術團體18、19日到捷克參加首都布拉格國...

曬背祛百病？ 醫：「一刻鐘」就好 適度曬太陽有助鈣質吸收

曬太陽好處多，除了刺激血清素分泌，讓人感到放鬆愉快，還能促進維生素D合成。中醫理論有「曬背祛百病」，日前有一名浙江婦人聽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。