快訊

疑修商旅空調觸電...男子從鋁梯跌落「失去意識」 家屬急趕醫院

陳佩琪昨喊聲請公民投票權…柯文哲能參與罷免投票？司法實務界說話了

碩士學位被撤連博士都不保 南韓前第一夫人金建希博士學位遭撤銷

聽新聞
0:00 / 0:00

花東明仍慎防大雨！熱帶性低氣壓最快周三生成 周四北部降雨增加

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天各地持續降雨，尤其花東仍須留意局部大雨。聯合報系資料照
明天各地持續降雨，尤其花東仍須留意局部大雨。聯合報系資料照

明天各地持續降雨，尤其花東仍須留意局部大雨，直到周三水氣才會減少，中央氣象署預報員張承傳表示，周四至周六低氣壓接近，菲律賓東方海面的低壓最快周三形成熱帶性低氣壓，周四至周五最接近台灣，屆時北部降雨增多。

張承傳說，周四至周六低氣壓接近，是否增強為熱帶性低氣壓或颱風需再觀察，路徑預計偏西北通過琉球群島後進入長江口，周四至周五最接近台灣。

菲律賓東方海面的低壓最快周三形成熱帶性低氣壓，另外，關島附近海面也有一個獨立的熱帶系統發展中，預估路徑往日本接近機率較高，對台灣無影響。

天氣部分，張承傳指出，明後2天（22、23日）受到低壓帶影響持續降雨，但水氣會稍微減少，東半部有短暫陣雨或雷雨，西半部局部短暫陣雨或雷雨，明天花東、中南部地區午後仍需注意局部大雨。

周三（23日）水氣會更少，基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨。

周四至周六（24至26日）會有低氣壓接近，路徑預計偏西北通過琉球群島進入長江口，預估周四、周五（24、25日）最接近台灣，屆時北部降雨增多，中南部也有局部短暫雨，花東轉為背風面，變成有午後雷陣雨。

周六起低氣壓進入到大陸，周六至下周一（26至28日）台灣仍屬在低壓帶內，而環境風場則轉為西南風，西半部將有局部短暫雨，東半部轉為午後雷陣雨。

今天花東地區因豪雨災情不斷，尤其是台東縣，根據氣象署資訊，今天截至晚間6時止，台東縣紹家累積雨量達332毫米居冠，其次為台東縣金峰283.5毫米，台東知本累積雨量達282毫米，台東縣金針山280毫米、台東縣大武279毫米，雨量十分驚人。

張承傳解釋，盡管薇帕颱風已遠離，其外圍環流範圍較廣，因此今清晨仍對東部有影響，今上半天至目前，降雨主要原因是受到低氣壓影響、水氣偏多所導致，周三各地水氣就會減少，周四起變成北部降雨增加。

溫度部分，張承傳表示，溫度沒有太大變化，各地高溫約31至34度。

台東 雷雨 雨量

延伸閱讀

薇帕颱風最快明生成！這時間點最靠近台灣 東半部周五起連3天防豪雨

周四熱帶性低氣壓形成「不排除增強為颱風」 這2天花東恐有豪雨

中南部仍需注意短延時強降雨 10天後恐又有熱帶擾動、颱風生成

丹娜絲颱風最快明生成 氣象粉專：恐以「輕颱上限」通過台灣

相關新聞

花東明仍慎防大雨！熱帶性低氣壓最快周三生成 周四北部降雨增加

明天各地持續降雨，尤其花東仍須留意局部大雨，直到周三水氣才會減少，中央氣象署預報員張承傳表示，周四至周六低氣壓接近，菲律...

花蓮秀林鄉18:30發生規模4.2地震 6縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震報告，花蓮秀林鄉今晚6時30分發生規模4.2地震，地震深度26.5公里，屬於極淺層地震。

花東22日防大雨 估24日熱帶系統生成全台有雨

氣象署表示，明天仍受低壓帶影響，花東地區、午後中南部防局部大雨；位於菲律賓東方海面的熱帶系統最快24日成為熱帶低壓，先朝...

影／遠赴捷克首都演出！12台灣藝術團體贏掌聲 促國民外交

台南「鳳天神鼓」、新北「心悅舞蹈劇團」、桃園「杜佳倫舞蹈團」等12個北中南台灣藝術團體18、19日到捷克參加首都布拉格國...

曬背祛百病？ 醫：「一刻鐘」就好 適度曬太陽有助鈣質吸收

曬太陽好處多，除了刺激血清素分泌，讓人感到放鬆愉快，還能促進維生素D合成。中醫理論有「曬背祛百病」，日前有一名浙江婦人聽...

長庚名醫高國晉猝逝享年59歲 疾管署敬悼「新冠重症患者守護者」

林口長庚醫院教授級主治醫師、中華民國重症醫學會理事長高國晉驚傳辭世，享年59歲。衛福部疾管署今沉痛哀悼，高國晉長年協助防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。