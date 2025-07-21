花東明仍慎防大雨！熱帶性低氣壓最快周三生成 周四北部降雨增加

明天各地持續降雨，尤其花東仍須留意局部大雨，直到周三水氣才會減少，中央氣象署預報員張承傳表示，周四至周六低氣壓接近，菲律賓東方海面的低壓最快周三形成熱帶性低氣壓，周四至周五最接近台灣，屆時北部降雨增多。

張承傳說，周四至周六低氣壓接近，是否增強為熱帶性低氣壓或颱風需再觀察，路徑預計偏西北通過琉球群島後進入長江口，周四至周五最接近台灣。

菲律賓東方海面的低壓最快周三形成熱帶性低氣壓，另外，關島附近海面也有一個獨立的熱帶系統發展中，預估路徑往日本接近機率較高，對台灣無影響。

天氣部分，張承傳指出，明後2天（22、23日）受到低壓帶影響持續降雨，但水氣會稍微減少，東半部有短暫陣雨或雷雨，西半部局部短暫陣雨或雷雨，明天花東、中南部地區午後仍需注意局部大雨。

周三（23日）水氣會更少，基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨。

周四至周六（24至26日）會有低氣壓接近，路徑預計偏西北通過琉球群島進入長江口，預估周四、周五（24、25日）最接近台灣，屆時北部降雨增多，中南部也有局部短暫雨，花東轉為背風面，變成有午後雷陣雨。

周六起低氣壓進入到大陸，周六至下周一（26至28日）台灣仍屬在低壓帶內，而環境風場則轉為西南風，西半部將有局部短暫雨，東半部轉為午後雷陣雨。

今天花東地區因豪雨災情不斷，尤其是台東縣，根據氣象署資訊，今天截至晚間6時止，台東縣紹家累積雨量達332毫米居冠，其次為台東縣金峰283.5毫米，台東知本累積雨量達282毫米，台東縣金針山280毫米、台東縣大武279毫米，雨量十分驚人。

張承傳解釋，盡管薇帕颱風已遠離，其外圍環流範圍較廣，因此今清晨仍對東部有影響，今上半天至目前，降雨主要原因是受到低氣壓影響、水氣偏多所導致，周三各地水氣就會減少，周四起變成北部降雨增加。

溫度部分，張承傳表示，溫度沒有太大變化，各地高溫約31至34度。

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