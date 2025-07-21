NSYO與德意志青年交響樂團簽署合作計畫 深化交流

由國家交響樂團（NSO）創立的國家青年交響樂團（NSYO）展開第5屆集訓，今年NSYO與德意志青年交響樂團簽訂合作計畫，深化台德音樂青年交流。

NSO執行長郭玟岑今天在記者會上表示，德意志青年交響樂團（Junge Deutsche Philharmonie, JDPh）於1974年成立，至今超過50年，可說是德國A級樂團團員的搖籃，包括NSO音樂總監準．馬寇爾（JunMärkl）小時候在此團擔任過打擊樂手，柏林愛樂法國號首席史蒂凡．多爾（Stefan Dohr）也曾加入。

NSYO由馬寇爾於2023年創立，每年遴選近百名青年演奏家參與集訓及巡演，今年除了台灣，還有來自德國、日本、泰國、美國、西班牙、荷蘭與新加坡等多元背景新秀。從今年起，NSYO與JDPh將展開雙團互訪計畫，今年德意志青年交響樂團已有4名學員來台，明年則將選送4名NSYO學員赴德交流，深化夥伴關係。

德意志青年交響樂團也被稱為「未來樂團」，致力塑造未來的音樂世界，團員匯聚18到28歲之間、來自德語區音樂學院的優秀音樂系學生。樂團駐地在德國法蘭克福，近年畢業學員已進入包括布萊梅德國室內愛樂樂團（Deutsche Kammerphilharmonie Bremen）、摩登樂集（Ensemble Modern）等。

來自德意志青年交響樂團的中提琴學員帕里斯．亞歷杭德羅（París Cabezudo Alejandro）表示，要進青年交響樂團得先受邀才能來考，經過3回合考驗才能入團；只要年紀超過28歲就必須離團，為新一代成員留下發展空間。」亞歷杭德羅說，參加青年團已多次與各種形式的出色藝術家合作，獲益良多。

郭玟岑表示，NSYO從不把自己定義成地域性的樂團，「未來領導人的培育，不管是在音樂或是其他面向，都需要有國際觀與國際合作經驗。」郭玟岑說，更多的國際交流可以展現台灣自信，「讓台灣的人才被看見，也讓台灣的文化被看見。」

NSYO今年將巡演台北國家音樂廳、苗栗苗北藝文中心演藝廳、高雄衛武營音樂廳，以及日本的橫濱港未來館音樂廳與東京國立音樂大學音樂廳。音樂會將由馬寇爾攜手鋼琴家德米特里．希斯金（Dmitry Shishkin），演出普羅科菲夫「第三號鋼琴協奏曲」以及理查．史特勞斯「唐璜」。

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