快訊

疑修商旅空調觸電...男子從鋁梯跌落「失去意識」 家屬急趕醫院

陳佩琪昨喊聲請公民投票權…柯文哲能參與罷免投票？司法實務界說話了

碩士學位被撤連博士都不保 南韓前第一夫人金建希博士學位遭撤銷

NSYO與德意志青年交響樂團簽署合作計畫 深化交流

中央社／ 台北21日電

由國家交響樂團（NSO）創立的國家青年交響樂團（NSYO）展開第5屆集訓，今年NSYO與德意志青年交響樂團簽訂合作計畫，深化台德音樂青年交流。

NSO執行長郭玟岑今天在記者會上表示，德意志青年交響樂團（Junge Deutsche Philharmonie, JDPh）於1974年成立，至今超過50年，可說是德國A級樂團團員的搖籃，包括NSO音樂總監準．馬寇爾（JunMärkl）小時候在此團擔任過打擊樂手，柏林愛樂法國號首席史蒂凡．多爾（Stefan Dohr）也曾加入。

NSYO由馬寇爾於2023年創立，每年遴選近百名青年演奏家參與集訓及巡演，今年除了台灣，還有來自德國、日本、泰國、美國、西班牙、荷蘭與新加坡等多元背景新秀。從今年起，NSYO與JDPh將展開雙團互訪計畫，今年德意志青年交響樂團已有4名學員來台，明年則將選送4名NSYO學員赴德交流，深化夥伴關係。

德意志青年交響樂團也被稱為「未來樂團」，致力塑造未來的音樂世界，團員匯聚18到28歲之間、來自德語區音樂學院的優秀音樂系學生。樂團駐地在德國法蘭克福，近年畢業學員已進入包括布萊梅德國室內愛樂樂團（Deutsche Kammerphilharmonie Bremen）、摩登樂集（Ensemble Modern）等。

來自德意志青年交響樂團的中提琴學員帕里斯．亞歷杭德羅（París Cabezudo Alejandro）表示，要進青年交響樂團得先受邀才能來考，經過3回合考驗才能入團；只要年紀超過28歲就必須離團，為新一代成員留下發展空間。」亞歷杭德羅說，參加青年團已多次與各種形式的出色藝術家合作，獲益良多。

郭玟岑表示，NSYO從不把自己定義成地域性的樂團，「未來領導人的培育，不管是在音樂或是其他面向，都需要有國際觀與國際合作經驗。」郭玟岑說，更多的國際交流可以展現台灣自信，「讓台灣的人才被看見，也讓台灣的文化被看見。」

NSYO今年將巡演台北國家音樂廳、苗栗苗北藝文中心演藝廳、高雄衛武營音樂廳，以及日本的橫濱港未來館音樂廳與東京國立音樂大學音樂廳。音樂會將由馬寇爾攜手鋼琴家德米特里．希斯金（Dmitry Shishkin），演出普羅科菲夫「第三號鋼琴協奏曲」以及理查．史特勞斯「唐璜」。

青年 音樂會 交響樂團

延伸閱讀

德國萊茵魯爾世大運報喜 港隊佩劍、乒乓入帳2銅

世大運／宋昕澔22分帶頭反撲 中華男籃驚險逆轉勝智利

Porsche Macan EV銷量超越燃油版 但背後故事不只如此

Taycan銷量趨緩 Porsche 德國總裁力挺：它仍是全球最佳電動車

相關新聞

台鐵大武至瀧溪18:50全線搶通 紓解台東人潮對號車開放站票

受到豪大雨影響，台鐵南迴線今清晨多處路線因水淹軌道及路線遭土石流淹沒暫時不通，台鐵公司緊急派員搶修，經台東工務段動員人力...

花東明仍慎防大雨！熱帶性低氣壓最快周三生成 周四北部降雨增加

明天各地持續降雨，尤其花東仍須留意局部大雨，直到周三水氣才會減少，中央氣象署預報員張承傳表示，周四至周六低氣壓接近，菲律...

花蓮秀林鄉18:30發生規模4.2地震 6縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震報告，花蓮秀林鄉今晚6時30分發生規模4.2地震，地震深度26.5公里，屬於極淺層地震。

花東22日防大雨 估24日熱帶系統生成全台有雨

氣象署表示，明天仍受低壓帶影響，花東地區、午後中南部防局部大雨；位於菲律賓東方海面的熱帶系統最快24日成為熱帶低壓，先朝...

影／遠赴捷克首都演出！12台灣藝術團體贏掌聲 促國民外交

台南「鳳天神鼓」、新北「心悅舞蹈劇團」、桃園「杜佳倫舞蹈團」等12個北中南台灣藝術團體18、19日到捷克參加首都布拉格國...

曬背祛百病？ 醫：「一刻鐘」就好 適度曬太陽有助鈣質吸收

曬太陽好處多，除了刺激血清素分泌，讓人感到放鬆愉快，還能促進維生素D合成。中醫理論有「曬背祛百病」，日前有一名浙江婦人聽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。