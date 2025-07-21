花東22日防大雨 估24日熱帶系統生成全台有雨

氣象署表示，明天仍受低壓帶影響，花東地區、午後中南部防局部大雨；位於菲律賓東方海面的熱帶系統最快24日成為熱帶低壓，先朝琉球群島移動後再北轉，預估24至26日全台有雨。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，今天受低壓帶水氣移入影響，花東時雨量最劇烈的時間為清晨6時許至7時之間，在台東大武時雨量就達114.5毫米；統計今天截至下午5時，累積雨量以台東縣達仁鄉332毫米最多、台東縣大武鄉也有約280毫米。

觀察累積雨量統計，同樣截至下午5時，前40名中僅屏東縣春日鄉以累積雨量190毫米排名第40，前39名皆位於台東各處，代表台東幾乎全境降雨顯著。

張承傳表示，午後東半部降雨已逐漸趨緩，明天、23日仍受低壓帶影響，但雨勢較今天緩和，然而明天花東、午後中南部仍有局部大雨，各地仍有不定時的局部短暫陣雨或雷雨；23日水氣再減少，以基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨為主。

張承傳指出，24日起的天氣狀況則要視目前在菲律賓東方海面的熱帶系統發展而定，綜合各國模式模擬，不排除24日就有機會發展成熱帶性低氣壓，後續將先朝琉球群島移動，接著北轉、約本週末前後到長江口一帶。

張承傳說明，目前資料判斷此熱帶系統是在台灣東部海面北上，雖然不致直接侵襲，但仍會帶來水氣，24日至26日全台有雨，北部、宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，中南部地區為局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部陣雨或雷雨；26日起隨著熱帶系統向北移動，台灣附近轉偏西南風，西半部地區局部短暫陣雨或雷雨情況增加。

張承傳指出，27、28日雖然熱帶系統已逐漸遠離，但台灣仍在大低壓帶中，且持續偏西南風，西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他各地有午後雷陣雨。

另外，張承傳提到，有部分模式模擬在關島一帶也會有熱帶系統發展，不排除本週也會有機會增強為熱帶低壓。這2個系統若先後增強為颱風，將分別命名為「范斯高」、「竹節草」，雖然有雙颱共存的可能性，但由於距離遙遠，因此不會互相影響。

張承傳提醒，明天起至週末適逢天文大潮，南部、台東、北海岸及宜蘭沿海地區慎防淹水及海水倒灌；另外受到熱帶系統移動影響，本週各沿海要留意長浪發生。

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