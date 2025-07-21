偏頭痛診斷難題 北榮跨團隊研究用抽血驗體質

偏頭痛是常見疾病之一，卻難客觀診斷。北榮跨團隊研究發現，可透過血中特定microRNA濃度判別偏頭痛風險及疾病狀態，準確率逾90%，為全球極少數能在當下辨識發作的實證。

這項研究由台北榮總副院長暨陽明交大醫學院院長王署君、北榮醫學研究部轉譯研究科主任陳世彬、中研院統計科學研究所與智慧醫學專題中心研究員陳璿宇、國衛院分子與基因醫學研究所助研究員張雅媗等人共同進行，成果今年6月發表於神經科學界重要期刊「大腦」（Brain）。

王署君今天在研究成果發表記者會上指出，偏頭痛為全球最常見的神經系統疾病之一，盛行率高達15%，全球患者超過10億人，全台有近200萬名病患，女性為男性約3倍。根據研究，偏頭痛是15至49歲人群中第2大失能原因，嚴重影響患者工作、學習與生活品質。

陳世彬說明，偏頭痛相當複雜，有明顯「發作期」與「非發作期」，且過程中身體會持續發生不同變化，導致非常不容易研究，至今仍缺乏可量化生物標記與客觀診斷方式；就算照核磁共振，腦部影像也常看起來無異常，醫師只能依賴病患主觀敘述診斷，甚至常被當成「不重要的病」。

偏頭痛常被說是「體質」影響，陳世彬解釋，體質其實就是基因與環境的交互作用成果，其中有些是可以檢測的目標。如去年諾貝爾獎得主的研究，就指出約20到25個核苷酸組成的微核糖核酸（microRNA）會調控基因轉變成蛋白質的過程，影響DNA表現。

團隊因此招募包含偏頭痛發作期、非發作期、慢性偏頭痛與正常對照組共120名受試者，透過次世代定序（NGS）找出其血液中可能與偏頭痛有關的microRNA；以197人驗證這些microRNA，並透過其濃度差異，建立可辨識偏頭痛狀態與風險的複合預測模型。

陳璿宇表示，這個模型在大規模驗證組中準確率達90%以上，代表神經疾病這類複雜、變異大的疾病，也能透過結合多體學數據與臨床資料走向精準預測。

張雅媗指出，這項研究更揭示了與偏頭痛相關的微小核糖核酸如何參與雌激素與泌乳素的調控路徑，不僅解釋女性更容易受偏頭痛影響的生物學原因，還為神經疾病性別差異的研究提供重要證據。

陳世彬表示，這項研究是全球極少數能在偏頭痛發作當下採血、進行生物標記辨識的實證之一，期盼未來「一滴血」就能驗，成為臨床更即時且簡易的檢測工具，幫助病患與醫師在尚未發作前辨識高風險族群、監測病程變化，以利即時用藥改善疼痛，甚至作為治療反應評估工具，實現精準醫療。

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