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影／遠赴捷克首都演出！12台灣藝術團體贏掌聲 促國民外交
台南「鳳天神鼓」、新北「心悅舞蹈劇團」、桃園「杜佳倫舞蹈團」等12個北中南台灣藝術團體18、19日到捷克參加首都布拉格國際民俗藝術節。其中七個團隊還參與「布拉格第一屆台灣文化日」，圓滿宣揚台灣文化與促進國民外交，今天返台。
台灣捷克藝術文化交流協會表示，這次以鼓樂、舞蹈、歌仔戲、民俗技藝與合唱展現台灣多元豐沛且具創造力文化內涵，贏得捷克與歐盟觀眾的讚賞。
台南「鳳天神鼓」團員黃馨慧說，沒想到踩街、現場演出的時候，看到許多東方面孔，更沒想到竟然有那麼多遊客都是來自台灣，感覺台灣跟捷克民間交流很熱絡。
鳳天神鼓團長林韻慈表示，此行受邀參加台灣文化日、布拉格國際民俗藝術節是「極具意義的文化使命。」她說，這次代表台灣演出，不只是把鼓聲帶到歐洲，更是把台灣的文化熱情傳遞給來自世界各地的觀眾。最感動的是遊行中可以高舉、揮舞台灣國旗，飛揚在布拉格市中心。「那一刻，眼淚真的在眼框裡打轉，那是無比的驕傲與感動。」
林韻慈表示，戶外演出結束許多在地市民與其他國家遊客主動上前表達讚賞鼓勵。「真的很開心能透過我們的鼓樂，讓世界看見台灣、聽見台灣。我們會繼續用鼓聲，為台灣發聲！」
新北市心悅舞蹈團團長劉淑琪說，演出前排練時，一位畫家經過現場，默默在旁畫下她們的身影、很開心與他交流互換聯絡方式並合影留念，也感謝這活動給大家更多交流的機會與美好回憶。
台灣捷克藝術文化交流協會表示，這是台灣文化首次以官方藝術節形式亮相捷克，一系列互動表演、開場鼓陣、文化走秀與壓軸歌舞，期望當地各界深入感受「福爾摩莎．美麗的台灣」。
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