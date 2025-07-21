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曬背祛百病？ 醫：「一刻鐘」就好 適度曬太陽有助鈣質吸收

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，適度曝曬可為身體帶來好處，但要掌握正確曬太陽方法。圖／123RF
醫師提醒，適度曝曬可為身體帶來好處，但要掌握正確曬太陽方法。圖／123RF

曬太陽好處多，除了刺激血清素分泌，讓人感到放鬆愉快，還能促進維生素D合成。中醫理論有「曬背祛百病」，日前有一名浙江婦人聽說曬背可以祛濕治病，正中午曬了2小時，結果動脈瘤腦出血。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，適度曬太陽可為身體帶來好處，但要掌握正確曬太陽方法。

人體背部是體表面積最大的區域，從中醫理論來看，曬背能促進經絡氣血運行。林謂文指出，光照的好處包括強健骨骼組織，透過陽光照射，皮膚可以自行合成維生素D、預防骨質疏鬆。維生素D還有助於腸道吸收鈣質，並改善血管功能，間接影響血液循環。

不過，夏天太陽毒辣，該怎麼「正確曬太陽」呢？林謂文說，避開上午10點至下午3點間的日光直射時段，一次曝曬以10至15分鐘為主，不宜過久，避免皮膚曬傷、汗水流失過多以及熱傷害。另外老人家、有高血壓、心腦血管問題的人要多注意補水，避免引發中暑、中風等問題。

林謂文建議，曬太陽以早晨、夕陽為佳，能減少紫外線傷害，亦可配戴太陽眼鏡、帽子，避免因曝曬而增加罹患白內障的風險。如果曝曬陽光後，皮膚出現紅腫、發癢、過敏等狀況，應求診皮膚科醫師進一步治療，勿自行隨便塗抹藥物。

有病人詢問：曬太陽是否可以改善心律不整？林謂文說，心律不整的原因有很多，有些是先天性心臟病，有些是後天疾病所導致，或是壓力、緊張、焦慮、過勞等情緒問題。曬太陽可以促進經絡暢通、讓心情愉悅，確實能改善心肺功能，但仍要確實找出病因、對症下藥。

衛福部公布7月熱傷害就診統計人次數，截至7月20日止，總計556人次。林謂文提醒，夏日保健首重「補水」，即使曬太陽補充維生素D，仍要隨時補充水分，早晨、黃昏或陽光不太強的時候曬15分鐘，就存夠人體需要的維生素D，降低罹患心血管疾病的死亡風險。

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