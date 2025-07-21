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長庚名醫高國晉猝逝享年59歲 疾管署敬悼「新冠重症患者守護者」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中華民國重症醫學會理事長高國晉昨天驚傳猝逝，衛福部疾管署今沉痛哀悼，高國晉長年協助防疫工作是深受敬重的防疫夥伴，驟聞「高委員」猝然辭世，疾管署上下均難以置信此噩耗。本報資料照片
中華民國重症醫學會理事長高國晉昨天驚傳猝逝，衛福部疾管署今沉痛哀悼，高國晉長年協助防疫工作是深受敬重的防疫夥伴，驟聞「高委員」猝然辭世，疾管署上下均難以置信此噩耗。本報資料照片

林口長庚醫院教授級主治醫師、中華民國重症醫學會理事長高國晉驚傳辭世，享年59歲。衛福部疾管署今沉痛哀悼，高國晉長年協助防疫工作是深受敬重的防疫夥伴，驟聞「高委員」猝然辭世，疾管署上下均難以置信此噩耗。

衛福部長邱泰源、疾管署長莊人祥也代表全體防疫同仁表達無限哀慟與不捨，感念高國晉醫師的專業奉獻、仁心典範，以及在公衛領域共同守護國人健康的付出。

疾管署表示，高國晉自2020年1月至2023年5月，持續擔任新冠肺炎中央流行疫情指揮中心「專家諮詢小組」委員，積極投入防疫政策規畫與決策工作，為病例通報條件的訂定、邊境檢疫策略的制定，以及國內檢驗與醫療量能的盤點整備等疫情初期的應變工作，提供關鍵建議與科學依據，對於初期防堵疫情，貢獻卓著，也為後續防疫工作，奠定穩固基礎。

2021年5月本土新冠疫情快速升溫，指揮中心成立「COVID-19重症個案臨床處置專家諮詢小組」，高國晉再次挺身而出，擔任重要諮詢委員。期間積極參與線上直播講座、臨床病例諮詢與研討會，深入分享重症個案之臨床處置經驗、與國際病例預後的比較分析，並對醫療體系提出具體改善建議。

高國晉講授的內容後續也彙整為「COVID-19重症照護關鍵紀實」，成為我國重症照護領域重要參考資料，對提升公共衛生及醫療人員專業能力影響深遠。高國晉醫師作為重症專家諮詢小組代表之一，也在指揮中心2021年底舉辦的「關鍵『疫』戰，感謝有您」典禮獲指揮中心頒贈感謝狀。

2020年至2021年，高國晉也主編胸腔暨重症加護醫學會「新型冠狀病毒感染併發急性呼吸衰竭臨床處置指引」；參與編著重症醫學會、急救加護醫學會、胸腔暨重症醫學會合編「新型冠狀病毒感染重症照護暫行共識」、「濕化高流量氧氣重症治療-台灣專家共識」等重要指引。

疾管署表示，高國晉不僅是醫界楷模，更是疾管署長年倚重合作夥伴，作為新冠重症患者的守護者和新冠重症醫療照護品質提升的推手，功不可沒，對我國傳染病防治的推動貢獻良多。他陪伴我們走過疫情艱難時刻，身影永留疾管署同仁心中，願高醫師安息，並盼家屬珍重節哀，保重身心。

疫情 醫學會 疾管署

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