一滴血驗偏頭痛成真！北榮主導台灣團隊花5年建診斷模型 準確高達9成

偏頭痛為全球最常見神經系統疾病之一，盛行率高達15%，全球患者超過10億人，女性為男性約三倍。根據《全球疾病負擔研究》，偏頭痛是15至49歲人群中第二大失能原因，嚴重影響患者工作、學習與生活品質。就台灣現況來說，一年約有200萬人偏頭痛發作而引發頭痛。

台北榮總聯手國立陽明交通大學、中研院與國衛院組成研究團隊，歷時5年完成研究，可透過血液檢測，判別偏頭痛狀態的微核醣核酸（microRNA）生物標記，為未來精準診斷與個人化治療奠定重要基礎。

偏頭痛至今仍缺乏可量化的生物標記與客觀診斷方式，且腦部影像通常無異常發現，醫師只能依賴病患主觀敘述診斷。台北榮總醫學研究部轉譯研究科主任陳世彬說，偏頭痛具明顯的「發作期」與「非發作期」變化，要在發作當下成功抽血分析極為困難，也讓相關研究挑戰重重。

陳世彬指出，醫學研究發現人體內「微核糖核酸」是種非常短的小分子核酸，並不直接編碼蛋白質，但卻能調控基因表現。它在細胞內扮演「基因開關調音師」的角色，精準控制蛋白質何時合成、何時關閉，對細胞分化、發育、免疫及疼痛感知至關重要。

研究團隊招募120位受試者，包含偏頭痛發作期、非發作期、慢性偏頭痛與正常對照組，進行次世代定序（NGS）分析血液中微核糖核酸表現，並於197人的獨立驗證組中確認結果，結合「先天基因風險分數」，成功建立可辨識偏頭痛狀態與風險的複合預測模型。

研究發現，特定微核糖核酸如miR-183、miR-1307-5p等，在偏頭痛病患與正常人之間有明顯差異，可以區分有病和沒病，屬於「疾病狀態」的訊號；部分僅在發作期才有顯著變動，不發作時與常人無異，屬於「疾病活性」的訊號。這些反應身體狀況的訊號，如果結合先天的基因風險分數，可以有效分辨偏頭痛病患，準確度高達9成。

台北榮總副院長王署君說，台灣偏頭痛男性盛行率約5％、女性約15％，平均盛行率約10%，其中又以慢性偏頭痛最令人困擾，所謂慢性偏頭痛為一個月頭痛15天以上，幾乎是天天都在頭痛，預估全台灣約有30、40萬人。在學校常有學生因此不得不請假，卻被誤會成不想上課，或遭老師質疑是不是心理問題。

台灣團隊藉由偵測偏頭痛患者血液中的微核醣核酸變化，成功建立診斷模型，這項研究是偏頭痛領域的重大突破，研究成果於今年6月發表於神經科學界重要期刊《Brain》。

此外，透過生物資訊分析發現，這些分子涉及雌激素與泌乳素等女性荷爾蒙訊息傳遞路徑，顯示偏頭痛可能與荷爾蒙變化密切相關，這也驗證了為何女性偏頭痛患者人數是男性的3倍。

這項發現首次證明，偏頭痛可望透過血液「被看見」，也開啟未來「液態切片（liquid biopsy）」，也就是利用相對非侵入式的抽血檢驗血液中的生物標記來反應腦部病生理變化，間接做到如同直接於腦部切片分析病兆的檢測能力，應用於神經疾病。

陳世彬說，偏頭痛沒有客觀診斷方法或生物標記，此研究是全球極少數能在偏頭痛發作當下採血、進行生物標記辨識的實證之一，希望這項技術未來能真正走進臨床，幫助病患，並協助臨床醫師在尚未發作前辨識高風險族群、監測病程變化，甚至作為治療反應評估工具，實現精準醫療。

中研院統計科學研究所與智慧醫學專題中心研究員陳璿宇說，研究利用高通量大數據資料建構微核醣核酸與先天基因風險的整合模型，在大規模驗證組中達到9成以上的準確率。這代表神經疾病這類複雜、變異大的疾病，也能透過結合多體學數據與臨床資料走向精準預測。

國衛院分子與基因醫學研究所助研究員張雅媗說，透過次世代定序與精密的生物資訊分析，揭示了與偏頭痛相關的微小核醣核酸如何參與雌激素與泌乳素的調控路徑。這項發現不僅解釋了女性更容易受到偏頭痛影響的生物學原因，還為神經疾病性別差異的研究提供了重要證據，並為精準診斷與個人化治療開啟了新的可能性。

陳世彬說，本研究成果除已發表於國際頂尖神經科學期刊，也展現台灣在神經醫學、多體學大數據與轉譯研究的整合實力。未來團隊將持續推動臨床應用與跨機構合作，期盼讓這項創新成果，真正轉化為守護偏頭痛病患健康的利器。

商品推薦