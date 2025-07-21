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台鐵大武=枋寮提前下午3時30分搶通 台東=大武全線晚間6時搶通
受到豪雨影響，台鐵南迴線大武至瀧溪間今清晨因土石泥流路線中斷，台鐵公司緊急派員搶修，目前大武=台東站間採公路接駁，大武=枋寮站間預計提前至下午3時30分搶通，以區間車運行；台東=大武站間預計提前至晚間6點搶通。
台鐵公司表示，受短延時強降雨影響，今上午6時11分大武=瀧溪站間（K45+250處）水淹軌道、古莊=大武間（K42+500）邊坡土石鬆動滑落、知本=太麻里間（K82+123處）水淹枕木，時速20公里限速慢行。台鐵當下緊急成立一級應變小組及東、南區應變分組，並投入機具人力搶修。
台鐵下午指出，大武=台東站間採公路接駁，雙向各6輛遊覽車、總計12輛遊覽車接駁運行；下午3時30分預計率先搶通大武=枋寮站間，將以區間車運行；台東=大武站間預計晚間6點搶通。
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