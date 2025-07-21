國產牧草製嚙齒類寵物飼料 畜試所估價錢比進口「省一半」

農業部畜產試驗所最近成功研發以國產牧草，做成兔子、天竺鼠等嚙齒類寵物飼料，估計價錢比進口純牧草製的飼料，可節省一半以上。

畜試所今天發布新聞稿表示，已成功開發國產優質牧草應用於嚙齒類寵物飼料技術，新鮮國產牧草具有適口性佳、纖維含量適中、無添加物等優點，其中顆粒型粒狀芻料可依作物特性調整蛋白質、粗纖維與微量營養素配方，讓兔子、天竺鼠等嚙齒類毛小孩吃得營養。

畜試所將技術移轉這項技術，估計用國產牧草製作的飼料，比進口純牧草製的飼料，價錢便宜約一半。

畜試所說，國產牧草是牛、羊等草食性動物的主要食物來源，只要挪出一小部分製作嚙齒類飼料就足夠。

畜試所說，目前市面上的草食性寵物飼料，主要分為乾草型、壓縮草粒型（粒狀芻料）與膨化型，9成以上是由國外進口。為擴展國產牧草應用並推動飼料多元利用，畜試所投入寵物專用草（粒）料研發工作，根據氣候條件栽培出適合嚙齒類寵物食用的優質牧草，如燕麥草、小麥草、大麥草、義大利黑麥草與尼羅草。

畜試所同時開發壓縮草粒型態的粒狀牧草，配方可依作物特性調整，兼顧蛋白質、粗纖維與微量營養素的平衡，是具備營養、衛生與操作便利的嚙齒類寵物主食或副食選項。

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