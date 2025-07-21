長庚名醫高國晉逝 衛福部悼「COVID重症守護者」

林口長庚醫院胸腔內科系主治醫師高國晉昨天離世，享年59歲，院方今天發布聲明，醫界痛失英才。衛福部形容「高委員」是COVID-19重症患者守護者，堅守防疫風範永存。

林口長庚醫院透過聲明表示，高國晉專精重症照護領域，在全國急重症及韌性醫療的推展，貢獻良多，醫界痛失英才，深感哀傷。院方感謝各界關心，為尊重家屬情緒，祈請各界給家屬空間處理相關事宜。

衛生福利部長邱泰源及疾病管制署長莊人祥透過新聞稿表示，沉痛哀悼長年協助防疫工作、深受敬重的防疫夥伴高國晉。代表全體防疫人員表達無限哀慟與不捨，感念高國晉的專業奉獻、仁心典範，以及在公衛領域共同守護國人健康的付出。

疾管署表示，驟聞「高委員」猝然辭世，疾管署上下均難以置信此噩耗。高國晉從2020年1月至2023年5月，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）均持續擔任嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心「專家諮詢小組」委員，積極投入防疫政策規劃與決策工作。

疾管署表示，高國晉為國內病例通報條件的訂定、邊境檢疫策略的制定，以及國內檢驗與醫療量能的盤點整備等疫情初期的應變工作，提供了關鍵建議與科學依據，對於初期成功防堵疫情，貢獻卓著，也為後續防疫工作，奠定穩固基礎。

在2021年5月本土疫情快速升溫，指揮中心緊急成立「COVID-19重症個案臨床處置專家諮詢小組」時，疾管署表示，高國晉再次挺身而出，擔任重要諮詢委員。

期間，高國晉積極參與線上直播講座、臨床病例諮詢與研討會，深入分享重症個案的臨床處置經驗、與國際病例預後的比較分析，並對醫療體系提出具體改善建議。

疾管署表示，高國晉講授內容後續彙整成冊為「COVID-19重症照護關鍵紀實」，成為國內重症照護領域的重要參考資料，對提升公共衛生及醫療人員專業能力影響深遠。

作為重症專家諮詢小組代表之一，高國晉在指揮中心2021年底舉辦的「關鍵『疫』戰，感謝有您」典禮獲指揮中心頒贈感謝狀。

2020年至2021年，高國晉主編胸腔暨重症加護醫學會「COVID-19感染併發急性呼吸衰竭臨床處置指引」；參與編著重症醫學會、急救加護醫學會、胸腔暨重症醫學會合編多項等重要指引，作為COVID-19重症患者的守護者和重症醫療照護品質提升的推手，功不可沒。

衛福部表示，高國晉不僅是醫界楷模，更是衛福部長年倚重的合作夥伴，對傳染病防治的推動貢獻良多。他以深厚專業、溫暖態度，陪伴衛福部走過疫情艱難時刻，高醫師的身影永留疾管署心中，他的精神，也激勵各界持續守護國人健康。願高國晉安息，風範長存，並盼家屬珍重節哀，保重身心。

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