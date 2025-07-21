屏東花蓮豪雨特報 台東嚴防大豪雨
氣象署今天下午更新豪雨特報，台東有局部豪雨或大豪雨，屏東、花蓮防豪雨，宜蘭、南投等12縣市則防大雨，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
中央氣象署更新豪雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天台東縣有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣及屏東縣山區有局部大雨或豪雨。宜蘭、新竹、苗栗、彰化、雲林、嘉義、南投、屏東、金門、馬祖、澎湖、基隆北海岸、綠島及蘭嶼有局部大雨發生機會。
氣象署提醒，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，連日降雨，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發。
氣象署說明，若24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上稱為大豪雨；豪雨為24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨為24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。
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