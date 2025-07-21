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糖尿病不只控制血糖 醫籲整合運動等多層面照護

中央社／ 台南21日電

台南一名75歲婦人罹患糖尿病，平日以藥物及胰島素控制血糖，約半年前出現容易頭暈、體重下降等現象，就醫檢測為低血糖合併肌少症，接受連續血糖監測及整合照護明顯改善。

奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師黃偉輔今天在衛教宣導會表示，這名病人罹患第二型糖尿病逾20年，平時以口服藥及基礎胰島素控制血糖，因體重減輕、食慾下降，血糖時常忽高忽低，且容易出現頭暈、冒冷汗等症狀至門診就醫，檢測發現有低血糖現象，並合併肌少症，走路較慢、易疲倦。

黃偉輔表示，經安排連續血糖監測，並由營養師調整飲食內容與進食點，同時轉介復健治療加強下肢肌力，經3個月追蹤後，血糖波動減少，低血糖次數明顯下降，體力與步態也有進步，生活品質獲明顯改善。

他說，很多民眾以為糖尿病是年輕時吃太甜才會得到，事實上高齡就是糖尿病重要風險因子，若加上肌少症、行動不便、視力退化等問題，老年糖尿病患更容易發生跌倒、失智甚至死亡。

黃偉輔說明，傳統觀念強調「糖化血色素要壓到6.5%以下」，但對老年人來說，太嚴格控制反而容易導致低血糖，引發頭暈、意識混亂甚至跌倒骨折；美國糖尿病學會及中華民國糖尿病學會最新建議，針對認知正常、行動自理長者，糖化血色素可放寬至7%至7.5%，醫師也會選擇低血糖風險較小藥物。

黃偉輔表示，近年血糖監測科技發展迅速，從傳統手指戳血到連續血糖監測器，甚至可以結合自動胰島素輸注裝置，幫助穩定血糖、減少低血糖事件並提升照護效率，醫療團隊也能於遠端追蹤，適時介入，對家屬有很大幫助。

黃偉輔提醒，糖尿病照護不只是控制血糖，應整合營養、運動、認知與心理支持等多層面照護，避免多重慢性病與失能相互惡化，民眾家中若有高齡糖尿病患，應協助定期回診，並留意是否出現記憶退化、體重快速下降、行走不穩等警訊。

醫師 體重 糖尿病

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