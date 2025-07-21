颱風外圍環流亂交通 澎湖往返班機多班延誤、1取消

「番茄紅了，醫生的臉就綠了」這句話是真的！營養師曉晶發文指出，番茄不僅穩血壓、抗發炎還抗老化。根據《European Journal of Preventive Cardiology》的研究，7056名高心血管風險長者中，每日攝取110克以上番茄者，罹患高血壓的風險比每週不到一次者低了36%，血壓數值，特別是舒張壓也明顯下降。《Clinical Nutrition ESPEN》的系統回顧與統合分析指出，攝取番茄製品能降低促發炎細胞激素TNF-α濃度，對現代人常見的慢性發炎有潛在益處。

2025-07-21 13:57