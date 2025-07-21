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颱風外圍環流亂交通 澎湖往返班機多班延誤、1取消
受颱風外圍雲系及低壓帶影響，澎湖今日天候不佳，影響機場運作，立榮一早台北飛澎湖班機，因無法降落，最後折返松山機場，連帶原預定原班機從澎湖飛台北班次也跟著取消，另有多班早晨航班延誤。
澎湖一早延誤航班有立榮航空B7-8676班次 (澎湖-台南)，延誤20分離場。立榮航空B7-8692班次(澎湖-高雄)，延誤25分離場、立榮航空B7-8636班次(澎湖-台中)，延誤15分離場、華信航空AE-332 班次(澎湖-高雄)，延誤20分離場。
取消航班則為立榮航空松山往澎湖B7-8601班機，因無法降落原班機折返，連帶同一班澎湖往松山班機也取消。
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