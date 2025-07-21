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北市抽驗118件飲冰品 限期改善後仍4件不符標準

中央社／ 台北21日電

冰品是仲夏消暑首選，台北市衛生局今天表示，為確保衛生，4月下旬在北市便利超商等門市抽驗118件飲冰品及配料，限期改善後仍有4件不符合微生物衛生標準，不合格率3.39%。

台北市衛生局召開例行記者會，發布4月下旬執行「飲冰品及配料抽驗計畫」結果。

衛生局科長林冠蓁說，本次抽驗樣品來自北市便利商店、餐飲業、咖啡店、手搖飲店、冰品甜點店、食品材料行等。

她說，其中飲料38件、冰品25件、冰塊16件及熟配料4件，檢驗食品中微生物衛生標準，包含檢驗沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及單核球增多性李斯特菌等。

以及同步抽驗粉圓、椰果、湯圓、芋圓等生配料35件，檢驗防腐劑、著色劑及甜味劑。

她說，其中18件飲冰品初步抽檢驗不符「食品中微生物衛生標準」，通知業者限期改善後複抽，仍有4件（2件冰品、2件飲料）不符規定，依「食品安全衛生管理法」規定，處分責任廠商新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

林冠蓁建議民眾，優選場所環境、盛裝容器清潔，有消毒、冷藏或冷凍設備的商家選購；作業人員應重視個人衛生、定期體檢，落實手部消毒等；原料的來源應確認製程、衛生條件，保存進貨紀錄與文件；以及慎選濾水、製冰設備，定期更換濾心，確保水質安全。

北市 冰品 衛生局

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