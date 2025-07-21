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李李仁《96分鐘》激戰憋氣挑戰人體極限！曝險見人生跑馬燈

聯合新聞網／ 聯合數位文創
李李仁《96分鐘》激戰憋氣挑戰人體極限　曝險見人生跑馬燈！
李李仁《96分鐘》激戰憋氣挑戰人體極限　曝險見人生跑馬燈！

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演。被稱為「警察專業戶」的李李仁，在《96分鐘》中飾演追查炸彈案的爆破專家上司「李傑」，為還原角色專業背景，他事前深入研究爆裂物處理流程，在拍攝小空間動作戲時甚至憋氣太久、體力透支直呼「差點看到人生跑馬燈！」

為了真實呈現災難突襲下的人性抉擇。片中不僅場面調度緊湊逼真，高張力的動作戲更對演員體力與心理都是巨大考驗。演出刑警經驗豐富的李李仁，有別於以往角色，在《96分鐘》中飾演警察局長「李傑」，為追查三年前未解的炸彈案真相，毅然登上南下列車，展開驚險調查。為詮釋角色的防爆專業背景，李李仁事前做足功課，深入了解爆裂物處理流程，只為讓演出更具說服力。其中一場在狹窄空間內與對手激烈搏鬥的動作戲，對李李仁來說更是演藝生涯罕見的極限挑戰。

王柏傑在《96分鐘》中飾演物理補教名師，高難度台詞全靠硬背。圖／華影國際提供
王柏傑在《96分鐘》中飾演物理補教名師，高難度台詞全靠硬背。圖／華影國際提供

繼《台灣犯罪故事》後再度與導演洪子烜合作，王柏傑在《96分鐘》挑戰飾演高智商的物理補教名師「劉楷」，為挽回與妻子姚以緹瀕臨破裂的婚姻，登上南下的高鐵列車，卻意外捲入一場生死危機，憑藉物理公式推理列車上的炸彈危機，需要一邊說出台詞中精密複雜的物理公式，一邊精準配合鏡頭走位與拍攝節奏，被劇組笑稱是《96分鐘》的「物理之神」。在片中雖無動作戲份，卻要大量硬背複雜術語、精準走位，腦力消耗驚人，讓王柏傑苦笑說：「這場戲NG快20次，真的比打戲還累！」

《96分鐘》描述一場震驚全台的炸彈攻擊案，讓拆彈專家宋康任（林柏宏 飾）從此退出前線。三年後，他與刑警妻子黃欣（宋芸樺 飾）搭上台北直達高雄的高鐵，卻接獲前上司李傑（李李仁 飾）的警訊──列車上藏有炸彈！為挽救婚姻的物理補教名師、爆炸案罹難者家屬、毫不知情的返鄉乘客們，全被捲入這場突如其來的死亡危機，宋康任必須在列車疾駛的96分鐘內解除炸彈，同時面對內心深埋的秘密。他能否力挽狂瀾，在倒數中拯救全車性命？《96分鐘》將於9月5日引爆大銀幕，更多相關資訊請洽官方FB官方IG

炸彈

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