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重症名醫高國晉猝逝享年59歲 長庚：醫界痛失英才

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中華民國重症醫學會理事長高國晉昨天驚傳猝逝，長庚醫院今天發布聲明指出，醫界痛失英才。本報資料照片
中華民國重症醫學會理事長高國晉昨天驚傳猝逝，長庚醫院今天發布聲明指出，醫界痛失英才。本報資料照片

中華民國重症醫學會理事長、林口長庚醫院教授級主治醫師高國晉，昨天驚傳猝逝，在林口辦公室昏厥倒地，被發現時已無心跳血壓。昨晚中華民國重症醫學會在官網公布高國晉逝世消息，震驚醫界；長庚醫院今天發布聲明指出，醫界痛失英才，本院同仁深感哀傷。

長庚醫院表示，高國晉現職為林口長庚醫院胸腔內科系呼吸道疾病科教授級主治醫師，專精重症照護領域，在全國急重症及韌性醫療的推展，貢獻良多。為尊重家屬情緒，先謝謝各界關心，並祈請各界給家屬空間處理相關事宜。

高國晉畢業於台北醫學大學醫學系，自完成住院醫師與總醫師訓練後，即投入重症醫學與呼吸照護的領域，除長期於加護病房第一線執行臨床照護工作外，且鑽研重症呼吸照護的臨床與基礎研究，專長為治療慢性咳嗽、氣喘、肺癌。

昨晚中華民國重症醫學會於官網公布消息，證實死訊後，各界紛紛哀悼。多位醫師在臉書發文表示，高國晉長年致力於重症醫學發展，是重要的領頭人，也是台灣治療大白肺ARDS的專家，他的驟逝是台灣醫療一大損失。

長庚 醫師 醫學會

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