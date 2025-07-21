幾米筆下的世界！《幾米森林裡的樂章》臺瘋交響流行音樂會八月登場

由「灣聲樂團」以音樂與繪本作家幾米的作品對話。圖／灣聲樂團提供

在我們還來不及長大以前，幾米已經為我們收藏了那些靜靜發亮的時光。當飛翔的孩子、走散的戀人、毛毛兔與星空在音樂裡重逢，這不只是童年的回聲，更是我們心中最柔軟的歸屬。由「灣聲樂團」以音樂與繪本作家幾米的作品對話，打造2025年最具故事性跨界演出──《幾米森林裡的樂章－臺瘋交響流行音樂會》，將於8月9日至10日在台北流行音樂中心正式登場。

本次音樂會選自《森林唱遊》、《月亮忘記了》、《星空》、《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》等十本幾米繪本，融合原創交響樂章、動畫設計與多媒體舞台，構築八段主題段落與完整聲音敘事，讓音樂成為畫面呼吸，讓觀眾在音符中看見自己曾走過的情感風景。

跨界團隊聯手創作，打開幾米的聲音篇章

由金曲獎最佳作曲人李哲藝擔任總導演與音樂總監，率領最專注臺灣音樂敘事的「灣聲樂團」，以完整交響編制出發，攜手7位作曲家，將華語金曲以創作手法發展為敘事交響篇章，同時融入二段原創樂章，搭配繪本畫面，展現「繪本 × 音樂 × 故事」的立體演出形式。

製作團隊匯聚國內外重量級陣容：

•舞台設計｜王孟超（國家文藝獎得主）

•影像設計｜王奕盛（2022世界劇場設計展首獎）

•燈光設計｜車克謙（台灣劇場界燈光設計大師）

•聲響設計｜Michelle Paciulli（世界級音樂廳聲學設計師）

•指揮｜曾維庸（灣聲樂團助理音樂總監暨駐團指揮）

•音樂設計｜李哲藝、卓綺柔、蘇鈺淇、曾則予、陳哲聖、王敏玲、櫻井弘二（按樂章演出序排)

從創作、視覺到聲音場域，打造出前所未見的沉浸式繪本音樂會。

音樂打開想像，記憶成為旋律

這場演出不只是音樂與繪本的堆疊，更是一段集體記憶的共鳴。 李哲藝表示：「我們試圖讓幾米筆下那些靜默畫面，擁有音樂的呼吸與流動性，讓觀眾走進那些未完成的願望與還在等待的自己。」

此次音樂會以「沉浸式實境體驗」為設計核心，舞台上的大型LED勾勒出幾米筆下的森林世界，穿插著繪本人物造型的音樂家，讓整個空間成為一本可以走入的繪本。從旋律展開到角色現身，透過音樂與影像的交織，讓不同世代的觀眾都能在其中，看見那個曾經觸動自己心弦的畫面。

不只是坐在觀眾席上觀賞，灣聲樂團更邀請觀眾透過服裝與樂團共享場景──無論是一頂讓自己想起繪本角色的帽子，或是一件印有星空、森林、兔子等意象的衣著，讓自己融入音樂會的空間，在音樂與光影間，重新踏上那條熟悉卻久違的情感旅程。

《幾米森林裡的樂章－2025臺瘋交響流行音樂會》

演出資訊 時間｜2025年8月9日（六）14:30 / 19:30、8月10日（日）14:30

地點｜台北流行音樂中心 表演廳（台北市南港區市民大道八段99號）

演出｜灣聲樂團

購票平台｜TixFun 售票網、 udn售票網

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