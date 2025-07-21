快訊

影／普發1萬現金？ 蔣萬安今拿當年賴清德委員的話打臉卓榮泰

1支1.7噸！彰化「百根鋼梁」滑落 25歲工人慘遭活活壓死

雨區再擴大！2/3個台灣下雨了 15縣市豪大雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

女神的獨門保養秘訣 營養師曝蔡依林6招：不挨餓、不極端！

聯合新聞網／ 綜合報導
蔡依林近日現身韓團演唱會狀態極佳，體態依舊完美。 圖片來源／蔡依林 Jolin Tsai 粉專
蔡依林近日現身韓團演唱會狀態極佳，體態依舊完美。 圖片來源／蔡依林 Jolin Tsai 粉專

天后蔡依林近日現身韓團「LE SSERAFIM」演唱會觀眾席，不僅光彩照人，體態也依舊完美。營養師高敏敏在臉書發文分享，蔡依林的「6種瘦身心法」，一起來看看女神如何透過生活習慣管理加上均衡飲食，維持完美體態！

營養師高敏敏在臉書「高敏敏 營養師」發文大讚天后蔡依林不只在舞台上精益求精，連私下對身材管理也超自律，全靠這幾招：

一、保持均衡飲食

高敏敏指出，蔡依林從不追求「單一食物、零油」的極端節食，取而代之的是均衡飲食，吃得營養才能健康瘦身。

二、維持充足睡眠

每天晚上11點前就上床睡覺，至少睡滿7小時，充足的睡眠讓身體有時間修復代謝。

三、攝取足夠水分

每天建議喝2800c.c.的水，但要記得「分次喝」幫助吸收。

四、適量攝取好油脂

適量食用堅果、酪梨、橄欖油等等補充「好的油脂」，不僅能幫助內分泌平衡，還可以維持膚況與促進代謝。

五、持續運動鍛鍊

不用追求高強度運動，持續做有氧運動。

六、做瑜珈修飾線條

蔡依林常常透過伸展與呼吸調節以保持身材曲線。

另外，高敏敏也分享了蔡依林的三餐食譜，直言「營養師都說讚」：

早餐：燕麥粥＋青菜＋雞肉＋拿鐵

高敏敏指出高纖加上蛋白質可以穩定血糖、提升飽足感，可延緩飢餓的同時啟動代謝力，基礎代謝率UP！

午餐：白飯＋青菜＋魚＋菇類＋水果

均衡攝取碳水、蛋白質、膳食纖維與抗氧化營養素不僅可穩定血糖，還能減少脂肪囤積且幫助排便順暢，高敏敏大讚「完整三大營養素+纖維&Omega-3，抗發炎又有飽足感」。

晚餐：饅頭＋根莖類青菜＋豬排＋菇類

晚餐選擇碳水與蛋白質搭配高纖蔬菜，高敏敏指出「耐咀嚼蔬菜」可以延長飽腹感。

文末高敏敏也提醒，每一餐都有「蛋白質＋纖維＋好醣類」這三元素可以穩定血糖，穩定血糖即「不囤脂肪」，飲食中加入多樣蔬菜、菇類讓腸道更健康、代謝力提升。想要女神體態「不用挨餓、不用極端」，只要吃得剛剛好、吃得聰明就是瘦身的關鍵！

蔡依林 營養師 健康飲食

延伸閱讀

同台LE SSERAFIM引轟動！蔡依林狂讚露愛意 最享受這件事

夢幻聯動！蔡依林現身LE SSERAFIM演唱會 全場粉絲暴動

夢幻聯動！LE SSERAFIM 跳〈Pleasure〉 蔡依林留言讚「可愛」還分享影片

蔡依林12月台北大巨蛋開演唱會？ 真實回應曝光

相關新聞

台鐵大武=枋寮提前下午3時30分搶通 台東=大武全線晚間6時搶通

受到豪雨影響，台鐵南迴線大武至瀧溪間今清晨因土石泥流路線中斷，台鐵公司緊急派員搶修，目前大武=台東站間採公路接駁，大武=...

雨區再擴大！2/3個台灣下雨了 15縣市豪大雨特報

中央氣象署下午14時55分針對全台15縣市發布豪雨及大雨特報，其中台東為大豪雨，恐一路下到晚上。

長庚名醫高國晉逝 衛福部悼「COVID重症守護者」

林口長庚醫院胸腔內科系主治醫師高國晉昨天離世，享年59歲，院方今天發布聲明，醫界痛失英才。衛福部形容「高委員」是COVI...

颱風外圍環流亂交通 澎湖往返班機多班延誤、1取消

受颱風外圍雲系及低壓帶影響，澎湖今日天候不佳，影響機場運作，立榮一早台北飛澎湖班機，因無法降落，最後折返松山機場，連帶原...

「健康盾牌」番茄穩血壓、抗老化 營養師大推吃熟的：防癌幫手

「番茄紅了，醫生的臉就綠了」這句話是真的！營養師曉晶發文指出，番茄不僅穩血壓、抗發炎還抗老化。根據《European Journal of Preventive Cardiology》的研究，7056名高心血管風險長者中，每日攝取110克以上番茄者，罹患高血壓的風險比每週不到一次者低了36%，血壓數值，特別是舒張壓也明顯下降。《Clinical Nutrition ESPEN》的系統回顧與統合分析指出，攝取番茄製品能降低促發炎細胞激素TNF-α濃度，對現代人常見的慢性發炎有潛在益處。

蘋果iPhone舊換新價格全面縮水！iPhone 15 Pro跌最多 最新換購價一次看

蘋果（Apple）今（2025）年9月推出全新手機iPhone 17系列，迎接新機的同時，不少果粉也會將舊iPhone舊換新處理，蘋果官網日前更新Apple Trade In 換購方案，26款iPhone機型舊換新價格「全面縮水」，其中以iPhone 15 Pro跌2200元最多，聯合新聞網《科技玩家》製蘋果官網iPhone舊換新懶人包帶你一次看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。