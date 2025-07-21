女神的獨門保養秘訣 營養師曝蔡依林6招：不挨餓、不極端！

天后蔡依林近日現身韓團「LE SSERAFIM」演唱會觀眾席，不僅光彩照人，體態也依舊完美。營養師高敏敏在臉書發文分享，蔡依林的「6種瘦身心法」，一起來看看女神如何透過生活習慣管理加上均衡飲食，維持完美體態！

營養師高敏敏在臉書「高敏敏 營養師」發文大讚天后蔡依林不只在舞台上精益求精，連私下對身材管理也超自律，全靠這幾招：

一、保持均衡飲食

高敏敏指出，蔡依林從不追求「單一食物、零油」的極端節食，取而代之的是均衡飲食，吃得營養才能健康瘦身。

二、維持充足睡眠

每天晚上11點前就上床睡覺，至少睡滿7小時，充足的睡眠讓身體有時間修復代謝。

三、攝取足夠水分

每天建議喝2800c.c.的水，但要記得「分次喝」幫助吸收。

四、適量攝取好油脂

適量食用堅果、酪梨、橄欖油等等補充「好的油脂」，不僅能幫助內分泌平衡，還可以維持膚況與促進代謝。

五、持續運動鍛鍊

不用追求高強度運動，持續做有氧運動。

六、做瑜珈修飾線條

蔡依林常常透過伸展與呼吸調節以保持身材曲線。

另外，高敏敏也分享了蔡依林的三餐食譜，直言「營養師都說讚」：

早餐：燕麥粥＋青菜＋雞肉＋拿鐵

高敏敏指出高纖加上蛋白質可以穩定血糖、提升飽足感，可延緩飢餓的同時啟動代謝力，基礎代謝率UP！

午餐：白飯＋青菜＋魚＋菇類＋水果

均衡攝取碳水、蛋白質、膳食纖維與抗氧化營養素不僅可穩定血糖，還能減少脂肪囤積且幫助排便順暢，高敏敏大讚「完整三大營養素+纖維&Omega-3，抗發炎又有飽足感」。

晚餐：饅頭＋根莖類青菜＋豬排＋菇類

晚餐選擇碳水與蛋白質搭配高纖蔬菜，高敏敏指出「耐咀嚼蔬菜」可以延長飽腹感。

文末高敏敏也提醒，每一餐都有「蛋白質＋纖維＋好醣類」這三元素可以穩定血糖，穩定血糖即「不囤脂肪」，飲食中加入多樣蔬菜、菇類讓腸道更健康、代謝力提升。想要女神體態「不用挨餓、不用極端」，只要吃得剛剛好、吃得聰明就是瘦身的關鍵！

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