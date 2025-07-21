博愛座改名為優先席 高鐵：陸續更新8月中旬全數完成
立法院日前初審通過「身心障礙者權益保障法」修正案，博愛座將更名為「優先席」，對於雙鐵是否將更改相關標示，台鐵公司董事長鄭光遠表示，新車已改為「優先席」，舊車部分預計今年底完成修改；高鐵公司今表示，陸續更新為優先席並移除舊圖示，預計8月中旬全數完成。
立法院日前院會三讀通過「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，決議將博愛座改名為「優先席」，至於原規定身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐，也改為身心障礙者或「其他實際需求者」。
對於雙鐵何時更改標示，鄭光遠回應，目前台鐵列車新車均已將博愛座改為「優先席」，舊車部分也會馬上按照新法規來改，預計今年年底前會修改完畢
交通部長陳世凱表示，客運部分，相關法規公共運輸將一體適用，立法院三讀通過後，交通部會配合子法修訂，之後各運具系統就會配合修訂，會加速來辦理。
至於台灣高鐵修改、更新進度，高鐵公司今表示，已著手將原先「博愛座」的文字標示，陸續更換為「優先席」並移除舊圖示。
高鐵指出，目前已完成企業網站、車廂前後端旅客資訊顯示器文字內容的更新，將持續更換車站候車座椅、10至12車座位上方貼紙、自由座車廂頭靠墊等處的文字標示，預計8月中旬完成。
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