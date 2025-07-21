工研院MedBobi 2.0整合平台啟動 AI助理不再讓醫師斜眼看病人

因應醫護人力吃緊的挑戰，工研院今宣布攜手亞東醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄榮總與奇美醫院，共同啟動「MedBobi 2.0 整合平台」，打造台灣首個以「臨床語料（指臨床上常用的溝通術語）與AI模型訓練」為核心的智慧醫療共創平台。工研院表示，此整合平台為開放平台，歡迎全台所有醫療機構共同加入。

工研院去年公布整合平台「MedBobi」，此為全球首款專為華語醫療體系設計的AI醫療助理系統，如今升級為「MedBobi 2.0」，透過導入多模態生成式AI與華語語音辨識技術，協助醫護人員從行政支援邁向臨床判斷。

據亞東醫院執行「MedBobi」成果，不僅讓護理人員處理護理紀錄作業時間，從30分鐘縮短至3分鐘，更有助降低醫護人員離職率約50%至70%，開創智慧醫療AI落地的新模式與可擴散的商業生態系。

工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇說，根據調研機構Research Nester報告指出，2024年全球醫療保健人工智慧市場規模約為497.1億美元，預計年複合成長率將超過45.3%，到2037年將超過6.4兆美元。為協助醫療產業搭上AI浪潮。

今年在既有基礎上再進化，升級推出「MedBobi 2.0」，整合4家智慧醫療機構的臨床語音資料，建構更貼近現場需求的智慧醫護助理系統。該系統不僅有效減輕醫護人員文書與行政負擔，更能協助提供精準決策，全面提升照護品質。

此平台與4家醫院合作導入臨床，展現工研院與攜手醫界推動產業轉型、促進技術擴散的堅強動能，落實以科技支持醫護、強化照護韌性的政策方向，具體回應賴清德總統「健康台灣」政策中打造友善醫療環境、減輕醫護負擔，讓照護現場更有力，讓全民健康成為國家進步的基石。

亞東醫院院長邱冠明說，對於AI的理想很豐滿，但現實運用卻十分骨感，現在全世界面臨缺工，護理人員又有過勞問題，每天需處理許多複雜的護理紀錄，甚至像寫回憶錄一樣，下班前必須完成，醫院持續致力智慧醫療創新，去年攜手工研院共同推動 MedBobi 整合平台，如今 MedBobi 2.0 整合平台上路，期望透過臨床語音與AI模型整合，強化第一線醫護決策支援能力，提升病患照護品質。

邱冠明說， MedBobi 2.0 整合平台為針對醫師看診時的病情詢問、病歷紀錄，以採取語音模式輸入，將改善病人常抱怨看病時，醫師都是耳朵聽，盯著電腦打字，都沒有看病人，有時才用眼睛瞄一下病人，主因是醫師擔心病歷輸入錯誤，必須看著電腦，該平台上路可以應用到醫療場域，進一步收集語料，並形成摘要，同時還能給予醫囑用藥建議，協助臨場的醫事人員達到減勞、除錯、加值、成效的效果，期望醫療成為護國神山的第二產業。

高雄榮總院長陳金順表示，推動AI走入臨床服務、成為醫療人員的智能助手，是我們提升醫療服務與革新的目標。很期待與工研院合作，透過MedBobi 2.0平台打造更智慧優質的醫療場域，為病患提供更溫暖體貼的照護服務。

中山附醫總院院長蔡明哲說，目前中部有4家醫學中心，目前許多醫院已將AI導入醫療場域，但每家醫院都有自己的AI團隊，但北中南有不同的語言體系，如說話的腔調不同，包括台式國語、中部綜合體的腔調等，期望藉由臨床語音與語意資料加以整合，有助提升醫療決策效率，未來盼加速導入臨床流程，打造更即時、準確的智慧照護模式，期待能共同開啟AI醫療落地的新篇章。

奇美醫院專案副院長陳綉琴說，作為雲嘉南最大醫療體系，奇美醫院致力推動智慧醫療實踐。榮幸參與「MedBobi 2.0整合平台」合作，透過智慧醫護助理系統的臨床應用，不僅減輕醫護負擔，也提升病人照護品質，展現AI落地臨床的實際效益，開啟智慧醫療新里程碑。

「MedBobi 2.0 整合平台」以實際臨床需求為核心，導入工研院AI技術，並結合四家臨床醫院提供的高品質語音資料，涵蓋醫療術語、語調語氣與臨床情境，藉此有效提升AI對醫護語言的理解與回應能力。「MedBobi 2.0」可整合語音辨識、感知推理與即時回應等功能，協助醫護人員快速做出精準判斷，減輕文書與溝通負擔，進一步優化工作流程，提升整體照護品質。

工研院希望透過跨院共享臨床語料與持續優化模型，推動智慧醫療技術從單點驗證走向規模應用，打造可複製、可擴散的創新服務模式，建構更完整先進且具有擴張性的智慧醫護生態系，加速台灣智慧醫療產業系統化發展，並協助台廠放眼國際市場。

面對新時代的機會與挑戰，工研院持續聚焦市場新價值、新需求，擬定《2035技術策略與藍圖》作為研發方向，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域的研發方向，並發展「智慧化致能技術」以促成應用領域。

在「健康樂活」領域，以市場需求為導向、發展解決方案，如藉由攜手合作夥伴，將創新技術導入第一線場域應用，帶動臺灣醫療科技產業轉型升級，以謀求人類社會福祉，引領產業社會邁向美好未來。

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