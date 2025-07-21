朋友都在吸！ 近2成青少年難抗拒 「這」年齡前就吸菸 日後很難戒
暑假是青少年社交活動高峰期，也是最容易接觸菸品的時候，根據國健署的「112年青少年吸菸行為調查結果」，國中及高中職學生吸菸率已下降，超過5萬名青少年使用紙菸，但電子煙使用率短短5年倍增，推估逾5.4萬名青少年使用電子煙，加味菸亦是另一隱憂。
國健署提醒，青少年容易因好奇或同儕壓力而嘗試吸菸或使用電子煙，有超過8成青少年表達拒菸意願，仍有近2成未能堅定拒絕。另外，9成慣性吸菸者在18歲前就開始接觸菸品，青春期就開始吸菸的人，比成年後開始吸菸的人更難戒菸。
國健署針對4.2萬名國、高中生所進行的「112年青少年吸菸行為調查結果」顯示，有82.1%學生表示絕不吸菸，但仍有將近2成學生未能堅定拒絕菸品誘惑。青少年特別容易受到菸品的誘惑，多數研究指出，大眾媒體置入吸菸行為以及看見同儕使用菸品，都會增加青少年嘗試菸品的興趣。
國健署菸害防制組組長羅素英表示，新興菸品的行銷伎倆多元，包含炫麗包裝、誘人口味、產品設計等，並標榜「減害」來得到年輕族群的認同。多數人以為「吸一下沒什麼？」菸品和電子煙含有尼古丁，尼古丁是成癮性物質，許多人嘗鮮就此成癮。
統計數據顯示，在習慣性吸菸的人中，就有近9成是在18歲前就開始接觸菸品。羅素英強調，菸草商挹注大量經費行銷菸品，意圖誘使青少年成為菸癮者；青少年時期是腦部發育的關鍵時期，菸品易導致腦部「持久性」損害，致使學習與記憶效率下降，情緒衝動易怒、焦慮憂鬱等。
國健署分享4招拒菸方法，幫助青少年遠離菸害，一起拒菸、戒菸：
1.安排在禁菸場所或不能吸菸的室內場合聚會，多安排戶外活動。
2.事先和好友約定不吸菸，相互支持。
3.以婉拒理由堅定拒絕，例如：我有氣喘、家人對菸味敏感。
4.直接自信表達自己不吸菸的立場，堅守底線。
羅素英提醒，拒絕菸害，所有菸品都有害，使用電子煙更非新潮，守住自己的健康主導權；吸食電子煙行為違法，最高可處新台幣1萬元。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言