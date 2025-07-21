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李多慧擔任資源循環推廣大使 推動「綠色球場」落實永續
環境部與中華職棒聯盟上午簽署「愛棒球挺永續」合作備忘錄，環境部長彭啓明與中職會長蔡其昌共同出席，資源循環推廣大使李多慧、六都環保局及中職球團代表也到場見證。未來除打擊王、盜壘王等獎項外，將新增「綠色球場」獎，鼓勵球團實踐環保。
彭啓明表示淨零排放為全球趨勢，職棒具高度社會影響力，是推動永續的最佳平台，合作內容包括球場垃圾分類、球衣循環設計、球具回收再利用、自備容器優惠、補水站與循環杯租借等，並導入碳盤查與碳標籤制度。蔡其昌指出，此次將永續精神與職棒平台結合，為資源循環注入系統性管理，今年也將制定「綠色球場」指標，凡達標球團皆可角逐該獎項。李多慧亦分享生活中實踐環保的小行動，如自備環保袋與循環杯，號召民眾從日常落實永續理念。
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