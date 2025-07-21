「健康盾牌」番茄穩血壓、抗老化 營養師大推吃熟的：防癌幫手

「番茄紅了，醫生的臉就綠了」這句話是真的！營養師曉晶發文指出，番茄不僅穩血壓、抗發炎還抗老化。根據《European Journal of Preventive Cardiology》的研究，7056名高心血管風險長者中，每日攝取110克以上番茄者，罹患高血壓的風險比每週不到一次者低了36%，血壓數值、特別是舒張壓也明顯下降。《Clinical Nutrition ESPEN》的系統回顧與統合分析指出，攝取番茄製品能降低促發炎細胞激素TNF-α濃度，對現代人常見的慢性發炎有潛在益處。

曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」表示，炎炎夏日，正是吃番茄的好時機，更能為全身健康加上一道盾牌。除了穩定血壓，曉晶指出「連泌尿科醫師也愛番茄，攝護腺保健的天然好幫手」。根據《Int J Mol Sci》在2023年研究，全番茄攝取比單一植化素更能全面降低前列腺疾病風險。不僅如此，《Prostate Cancer Prostatic Dis》2018年的統合分析也納入超過26萬名參與者資料，發現攝取熟番茄與番茄醬明顯與降低前列腺癌風險有關，生番茄則無顯著保護效果。因此要保健攝護腺，應以熟番茄＋橄欖油為優先，例如番茄燉牛肉、番茄炒蛋、番茄醬拌義大利麵等，效果比起單吃生番茄來得更好。

曉晶說明，番茄的營養來自三大成分。首先是茄紅素（Lycopene），不僅強力抗氧化，清除自由基、保護血管內皮，也有助預防心血管疾病、攝護腺癌與皮膚光老化。另一個則是鉀（Potassium），可以幫助排鈉、調節血壓、預防水腫，對高鹽飲食的調節力尤為重要。最後則是維生素C，可以增強免疫力、促進鐵吸收，如果搭配鐵質食材（如豆類、紅肉）更能提升造血能力。若再加上膳食纖維、多酚類、天然酵素等營養輔助，一顆小番茄等於是全方位的抗氧包，從心臟、腸道、皮膚、攝護腺一路顧到免疫力。

不過曉晶也提醒，番茄雖好，但以下3種人要注意「適量」吃：

胃食道逆流、腸躁症、容易胃酸過多者：番茄偏酸，空腹大量食用可能刺激胃酸分泌。

腎功能不全者：番茄含鉀高，需注意攝取量。

對茄紅素過敏者、皮膚發紅者：極少見，但需注意反應。

曉晶指出，一般人每日吃1至2顆中型番茄，多數可安心補充營養。文末強調，「茄紅素屬脂溶性抗氧化物，與油脂一起攝取會提升吸收率」，並非所有研究都顯示明顯的預防效果，茄紅素可能對某些人群更有效，像是如有攝護腺癌家族史的人。

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