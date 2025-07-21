熱帶擾動97W估周五最靠近 他點名這兩地受影響最大

本周天氣不穩定，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到薇帕颱風東側延伸出來低壓槽通過影響，今天台東雨勢很大，從0時起到上午9時40分，台東大武累積雨量超過270毫米，台東知本、達仁、太麻里等地也都超過200毫米以上，水氣非常的充沛。預期東半部降雨白天還會持續，晚間之後才會減小，西半部今天也會有一陣一陣降雨，午後配合熱力作用，仍可能有局部比較旺盛的對流胞發展機會。

明後兩天隨低壓槽向西北進入大陸內陸遠離台灣附近，吳聖宇說，另一個熱帶擾動97W在台灣東南方較遠海面上發展，台灣附近大致為偏東風環境，整體降雨減少一些，但迎風的東半部持續有短暫陣雨，西半部要注意午後熱對流降雨，仍可能會有局部大雷雨出現。

吳聖宇指出，周四、周五熱帶擾動97W逐漸增強並靠近台灣東方到東北方海面，預期接近時有機會達到熱帶性低氣壓或輕度颱風等級，預報模式大致認為97W是一個相當典型的季風低壓系統，環流寬廣、外圍風力強、內部風力反而較弱。路徑上普遍認為經過台灣東方、東北方海面後北上往東海走，接近台灣程度不一，預估周五最接近台灣，周六應該已經北上到東海逐漸遠離。

吳聖宇說，由於97W預報呈現季風低壓型態，即使環流中心沒有很靠近台灣，外圍風力較強的部份也還是會影響台灣天氣，周四到周五要特別注意97W帶來降雨以及風力增強。周五，台灣附近會有較強的東北、偏北到西北風進來，中北部、東北部地區受影響可能會最大，不過因為97W目前還在發展中，包括移動的路徑、真正風雨影響程度，以及受影響最大區域都還有調整的可能性，明後天預報會更清楚。

到了周六，吳聖宇指出，97W應該北上至東海逐漸離開，台灣進入它的南側，風向開始轉為偏西到西南風，原先受影響明顯的北部、東北部一帶風雨減小，轉為中部以南地區會變成迎風面，不過受影響程度要再觀察，如果西南風不是很強，影響程度還好。

吳聖宇指出，周日(27日)97W會更往北遠離，後續一直到下周台灣附近可能都會進入季風低壓槽南邊的西南風影響範圍，迎風面中南部容易降雨，其他地方午後雷雨也會比較旺盛，就會是另一種天氣的型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 本周天氣不穩定，很容易下雨。本報資料照片

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