近2成青少年難拒菸 吸菸不會帶來靈感只會持久腦損

戲劇裡吸菸行為，常被賦予如繆思女神般帶來靈感或英雄崇拜等美好想像，國健署提醒，這些都是菸草商陷阱，據調查，近2成青少年未能堅拒菸品誘惑，恐導致腦部持久損害。

根據衛生福利部國民健康署112年針對4.2萬名國高中生所進行的青少年吸菸行為調查報告顯示，有82.1%學生表示絕不吸菸，但仍有將近2成學生未能堅定拒絕菸品誘惑；多數研究指出，大眾媒體置入吸菸行為，以及看見同儕使用菸品，都會增加青少年嘗試菸品的興趣。

暑假是學生擺脫課業壓力的自由時光，同時也潛藏青少年接觸菸品及電子煙等新興菸品的風險。國健署今天透過新聞稿提醒，9成慣性吸菸者在18歲前就開始接觸菸品，菸品與電子煙含有尼古丁，尼古丁是成癮性物質別小看，或自信能與之抗衡，許多人嚐鮮就此成癮。

國健署引用研究指出，青少年對尼古丁較敏感，且比成年人更早對尼古丁形成依賴性，青少年時期是身體與心理發展重要階段，菸品對青少年造成的傷害也就更大，尤其是導致腦部持久性損害，致使學習與記憶效率下降，情緒衝動易怒、焦慮、憂鬱等。

國健署提供4招拒菸方法，民眾平時可預先演練，不吸菸是正確、理所當然的決定，無須感到不好意思。第1招是當個優質聚會的主要策劃者，安排禁菸場所聚會；第2招為建立拒菸盟友網絡，事先與好友約定不吸菸，相互支持，遇到邀約吸菸的場合，能協助拒菸為對方解圍。

第3招則是預備婉拒的理由，如「我的呼吸道比較敏感，如果吸菸會喉嚨不舒服」、「家人對菸味敏感，我擔心菸味沾到身上，家人聞到會誘發氣喘」等；第4招為「直接堅定拒絕」，國健署表示，陳述吸菸的傷害，表明拒菸立場，真正的朋友是能尊重對方的選擇。

國健署說明，若發現身邊好友受菸癮所苦，可主動勸說戒菸，官方建置多元戒菸管道，民眾可撥打免費戒菸諮詢專線「0800-636363」，由專業諮商人員提供心理支持，量身打造個人戒菸計畫，或至全台約有2700家醫院、診所、衛生所、藥局等戒菸服務機構接受服務。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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