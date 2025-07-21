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台9線南迴公路落石、土石泥流致道路阻斷 估今傍晚至晚間陸續搶通

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受0721強降雨影響，截至今中午12時止，共有道路災阻路段1處、道路災情路段2處。圖為台東縣尚武朝庸橋（台9線420k+950）溪水暴漲情況。圖／公路局提供
受0721強降雨影響，截至今中午12時止，共有道路災阻路段1處、道路災情路段2處。圖為台東縣尚武朝庸橋（台9線420k+950）溪水暴漲情況。圖／公路局提供

受到薇帕颱風外圍環流及低壓帶帶來的豪雨影響，截至今中午12時止，目前花蓮縣秀林鄉豁然亭路段邊坡坍方持續落石道路阻斷，預計下午5時搶通，另台東縣太麻里大溪路段及大武鄉大鳥路段等2處，因土石泥流目前北上車道單線雙向通行，預計今晚間8時排除。

交通部公路局指出，受0721強降雨影響，截至今中午12時止，共有道路災阻路段1處、道路災情路段2處。

公路局表示，將持續監控天氣動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

目前1處道路災阻路段為，花蓮縣秀林鄉台8線155K+800（豁然亭路段），因邊坡坍方持續落石道路阻斷；台8線關原至天祥（114K+600~167K+400）路段除155K+800豁然亭災害路段外，其餘路段仍依原訂管制方式放行，未形成孤島，預計今天下午5時搶通。

2處道路災情路段分別為台東縣太麻里鄉台9線405K+700（大溪路段），因土石泥流影響，以北上車道單線雙向通行，預計今晚8時排除；台東縣大武鄉台9線417K+900（大鳥路段）因土石泥流影響，以北上車道單線雙向通行，預計今下午5時排除。

公路局呼籲用路人，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時資訊服務網及收聽警廣路況廣播。

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