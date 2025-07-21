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桃市7月登革熱確診累計4例 衛生局示警：高於去年同期

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市今年累積21例登革熱確診病例，衛生局提醒市民特別留意。圖／桃園市衛生局提供
桃園市今年累積21例登革熱確診病例，衛生局提醒市民特別留意。圖／桃園市衛生局提供

暑假旅遊旺季到來，國人外出旅遊頻繁，根據疾管署監測資料，今年截至7月21日，全國共有109例登革熱確診病例，皆為境外移入，其中以印尼46例（42.2%）最多，其次為越南17例（15.6%）及菲律賓14例（12.8%），桃園市目前則有21例登革熱確診病例，且7月1日至7月21日的暑假期間已累計確診4例病例，高於去年同期的2例。

桃園市衛生局表示，目前境外登革熱疫情不容小覷，且近期為颱風季節，降雨後易造成環境中產生積水容器，民眾應主動巡視住家戶內外環境，持續落實「巡、倒、清、刷」。 

衛生局表示，鄰近東南亞國家登革熱疫情持續，民眾外出旅遊時應提高警覺加強防蚊，穿著淺色長袖衣褲，並使用含有政府核可成分的防蚊液（如DEET、派卡瑞丁、IR3535等），返家後進行自主健康監測14天，如出現發燒、出疹、後眼窩痛及骨頭肌肉痛等登革熱疑似症狀，切勿自行服藥，應立即就醫，並主動告知旅遊史，以利醫師進行診斷。 

衛生局呼籲，市府已公告「桃園市防止病媒蚊孳生，預防登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症之孳生源清除防疫措施」，自6月1日起，如未主動清除積水容器及積水處，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，將依傳染病防治法開罰3000元至1萬5000元罰鍰，提醒民眾務必配合相關防疫措施。

確診 登革熱 衛生局

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