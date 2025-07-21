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雲林免費腹部超音波檢查高達9成民眾異常 脂肪肝173人最多

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台大醫院雲林分院響應肝病防治學術基金會全台免費腹部超音波檢查活動，為252位民眾完成腹部超音波檢查，其中異常者比例高達9成共227人。圖／台大醫院雲林分院提供
台大醫院雲林分院響應肝病防治學術基金會全台免費腹部超音波檢查活動，為252位民眾完成腹部超音波檢查，其中異常者比例高達9成共227人。圖／台大醫院雲林分院提供

台大醫院雲林分院響應肝病防治學術基金會全台免費腹部超音波檢查活動，為252位民眾完成腹部超音波檢查，其中異常者比例高達9成共227人，院長馬惠明表示，肝臟沒有痛覺神經，等到症狀明顯往往為時已晚，呼籲民眾定期腹部超音波檢查。

台大雲林分院與全台30家醫療院所同步動員，舉辦免費腹部超音波檢查活動，事先開放40歲以上有糖尿病或BMI≥27的高風險族群報名受檢，當場檢查即提供結果，共252人受檢，異常者達227人。

其中疑似肝癌及疑似性質不明肝腫瘤11人、良性肝腫瘤71人、肝實質病變23人、脂肪肝173人、膽息肉34人，以及其他腹部腫瘤（胰、腎）5人、其他病灶117人，已進一步安排門診追蹤與治療。

雲林分院肝膽醫學中心主任方佑仁表示，肝病防治學術基金會截至2024年已免費為1.5萬人檢查，發現肝癌高危險群達達3%。另有超過半數受檢者有脂肪肝問題，腹部超音波檢查「無痛、迅速、便利」，已是篩檢肝臟腫瘤、脂肪肝、肝硬化等病灶在疾病上預警的重要工具

台大醫院雲林分院的設立即與肝病有關，雲林縣前縣長蘇文雄長期受肝病所苦，體會地方醫療資源不足的無力與遺憾，因此向中央與台大醫院請託，促成台大醫院進駐雲林設立分院，雲林分院自創院以來，始終以肝病等重大疾病為重點服務項目之一。

馬惠明表示，肝臟沒有痛覺神經，等到症狀明顯往往為時已晚，呼籲民眾藉由每年一次、甚至半年一次的腹部超音波檢查預防。

台大醫院雲林分院響應肝病防治學術基金會全台免費腹部超音波檢查活動，為252位民眾完成腹部超音波檢查，其中異常者比例高達9成共227人。圖／台大醫院雲林分院提供
台大醫院雲林分院響應肝病防治學術基金會全台免費腹部超音波檢查活動，為252位民眾完成腹部超音波檢查，其中異常者比例高達9成共227人。圖／台大醫院雲林分院提供
台大醫院雲林分院響應肝病防治學術基金會全台免費腹部超音波檢查活動，為252位民眾完成腹部超音波檢查，其中異常者比例高達9成共227人。圖／台大醫院雲林分院提供
台大醫院雲林分院響應肝病防治學術基金會全台免費腹部超音波檢查活動，為252位民眾完成腹部超音波檢查，其中異常者比例高達9成共227人。圖／台大醫院雲林分院提供
台大醫院雲林分院響應肝病防治學術基金會全台免費腹部超音波檢查活動，為252位民眾完成腹部超音波檢查，其中異常者比例高達9成共227人。圖／台大醫院雲林分院提供
台大醫院雲林分院響應肝病防治學術基金會全台免費腹部超音波檢查活動，為252位民眾完成腹部超音波檢查，其中異常者比例高達9成共227人。圖／台大醫院雲林分院提供

雲林 超音波 脂肪肝 台大醫院

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