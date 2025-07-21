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牙齒矯正「豆豆」脫落不慎吞下對健康影響低 有異狀需就醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
牙齒矯正「豆豆」脫落不慎吞下對健康影響低，但牙醫師提醒，如有異狀應速就醫。記者游振昇／攝影
牙齒矯正「豆豆」脫落不慎吞下對健康影響低，但牙醫師提醒，如有異狀應速就醫。記者游振昇／攝影

牙齒矯正時有些人會出現俗稱「豆豆」的附件常掉下，還可能誤吞，牙醫師張青萍說，這些小突點是使用複合樹脂材料製成，屬於牙科常用修復材料之一；若不慎吞下，大多會隨腸胃蠕動自然排出體外，對健康影響極低。

昕宇牙醫診所張青萍院長指出，附件掉落常見原因，包括咀嚼過硬食物、拆卸牙套方式不正確、口腔環境潮濕影響黏著力，甚至個別牙齒表面形狀不佳等因素；矯正期間應避免咬堅果、冰塊與牛肉乾，也要小心拆牙套時的施力角度，才不會讓附件鬆動或脫落。

張青萍提醒，若發現附件脫落，應速回診補黏，避免牙齒偏離原本設計路徑，影響後續牙套配戴適合度；她說良好的口腔衛生與配戴習慣，於提升矯正效果與穩定性。

有些人擔心「豆豆」不慎脫落吞下肚，張青萍說，附件體積非常小，大多會隨腸胃蠕動自然排出體外，對健康影響極低；她強調，這類材料屬於生物相容性高的物質，不易被胃酸分解，也不會釋放有害毒素；她提醒，若吞下後出現胃痛、噁心、吞嚥異物感等不適症狀，應立即就醫，特別是兒童或年長者應特別留意。

牙齒 材料 牙醫

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