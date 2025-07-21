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手刀搶票！台北地表唯一活火車 鐵博宣布8月起「博物館級動態運轉」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
假日限定乘車體驗規劃於車輛運行時，將有專人在車上為遊客提供解說。圖／國家鐵道博物館提供
假日限定乘車體驗規劃於車輛運行時，將有專人在車上為遊客提供解說。圖／國家鐵道博物館提供

國家鐵道博物館即將於7月31日正式第一階段開放。鐵博今天宣布，除了以6處完成古蹟修復的建築，搭配8個精彩展覽內容提供民眾參觀之外，為實現「活的鐵道博物館」核心理念，將在開放後的每個週末例假日及國定假日提供動態乘車體驗服務。民眾可以透過網站預約購票（乘車日前7天開放預約購票），或是當天於園區現場購票，就可以在鐵博開放的園區軌道上，搭乘過去活躍在支線、充滿懷舊氣氛的柴油客車，體驗目前在台北市區地表上面唯一運作的火車行駛。首班車將於8月2日上午10時開行。

國家鐵道博物館規劃於開放後推出的假日限定乘車體驗，首班車將於8月2日上午10時開行，後續將於每星期六、日以及國定假日上午10時至下午4時開行10班次，每班車有50個座位(不另售站票)，全票150元、優待票75元，民眾可依照購買車票的起程地點，分別前往位在組立工場東邊廣場的「鐵博東站」，或是在柴電工場南邊廣場的「鐵博西站」，依序候車。

國家鐵道博物館表示，第一階段推出的乘車體驗，將以修復完成的DR2203號及DR2303號柴油客車輪流上線運轉，行駛於總辦公室及組立工場之間鋪設的軌道，行程一路延伸至新設置的平交道之前再折返，單趟行駛的距離約為650公尺，除了體驗在園區內搭乘典藏車輛穿梭於古蹟建築與景觀綠廊之間的樂趣，車輛運行時將有專人在車上提供語音導覽服務，介紹搭乘車輛的特色，還可以憑票兌換鐵博限定名片式車票作為紀念。

國家鐵道博物館指出，提供搭乘的藍皮柴油客車，車廂的頭尾兩端都有駕駛室，本身就有靈巧的機動性能，單輛車就可以出勤載客，過去是台鐵各個支線的客運主力；1980年代當時新浪潮電影萌芽階段，經常出現在劇情片段，是電影文化人在描述土地親情、純樸的鄉間風貌最常出現的火車主角。

國家鐵道博物館在綜合評估其文資價值、實際車況及未來展演策略後，自2018年起與台鐵啟動合作修復計畫，將藍皮柴油客車採「博物館級動態運轉」的標準進行修復，並全面檢修動力和機電系統，分別於2022、2024年完成DR2303號、DR2203號的修復，讓報廢後鏽蝕嚴重的車輛得以重生，延續不同世代的國人印象中親切的藍皮鐵道記憶。

鐵博表示，隨著國家鐵道博物館第一階段正式開放，「活的鐵道博物館」的願景將正式實現。國家鐵道博物館籌備處亦將持續推動鐵道車輛的保存、修復與展示任務，目前已典藏85輛鐵道車輛，其中60輛已完成修復，其餘修復作業亦持續按計畫進行。

此外，隨著園區其他軌道修復工程仍在陸續地推進，後續乘車體驗範圍也計畫配合路線、乘車月台設施進行延伸、調整行駛距離，採用更多車款來保持動態乘車體驗服務的特色。

國家鐵道博物館網站

國家鐵道博物館針對藍皮柴油客車的機電及動力系統，全面檢修並保留原始外觀，在兼顧安全及文資價值下完成修復作業。圖／國家鐵道博物館提供
國家鐵道博物館針對藍皮柴油客車的機電及動力系統，全面檢修並保留原始外觀，在兼顧安全及文資價值下完成修復作業。圖／國家鐵道博物館提供
修復完成的藍皮柴油客車，將於假日限定乘車體驗時段行駛於園區內修復的軌道上。圖／國家鐵道博物館提供
修復完成的藍皮柴油客車，將於假日限定乘車體驗時段行駛於園區內修復的軌道上。圖／國家鐵道博物館提供
國家鐵道博物館假日限定乘車體驗時刻表。圖／國家鐵道博物館提供
國家鐵道博物館假日限定乘車體驗時刻表。圖／國家鐵道博物館提供
修復完成的藍皮柴油客車內裝以可翻轉方向的草綠色座椅搭配灰色旋轉吊扇，再現經典。圖／國家鐵道博物館提供
修復完成的藍皮柴油客車內裝以可翻轉方向的草綠色座椅搭配灰色旋轉吊扇，再現經典。圖／國家鐵道博物館提供

鐵道 博物館

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