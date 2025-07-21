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大雪山國家森林遊樂區小木屋整修完成 今起重新提供住宿
夏天山上常有避暑人潮，大雪山國家森林遊樂區小木屋現已整修完成，今天起重新開放住宿，園區內其他住宿空間待整修後，預計今年8到10月陸續開放。
林業及自然保育署台中分署今年4月1日起配合住宿餐飲ROT委外，相關設施全面整修，經數月工程，首波小木屋住宿設施20間已完成整修，今天起重新提供住宿服務。
林業保育署台中分署指出，這次小木屋整修以舒適、明亮及體驗為主，內容著重室內外空間檢整；將浴室乾濕分離隔板更新、增設免治馬桶，提升使用便利與衛生品質；室內地板、窗戶、紗門皆汰舊換新，增加明亮感，開窗即攬滿眼綠意。
室內外牆面油漆粉刷，呈現溫潤自然風格；住房內設備同步升級，更換全新床墊與電視，提供免費WiFi，讓旅客享有貼近自然又便利的住宿體驗。
大雪山國家森林遊樂區餐廳今年6月起恢復供餐，7月21日起小木屋也提供住宿服務後，住宿可聯繫惠來大雪山股份有限公司（04-25876698）洽詢訂房資訊。
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