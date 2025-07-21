中職與環境部簽署資源永續備忘錄 中職擬推綠色球場獎鼓勵環保

環境部今日與中華職業棒球大聯盟共同簽署「愛棒球挺永續」合作備忘錄，期望將永續理念從賽事場域延伸至日常生活，由環境部長彭啓明與中職聯盟會長蔡其昌共同簽署，資源循環推廣大使李多慧、六都環保局代表及中職球團也一同見證。而未來中華職棒獎項除了打擊王、盜壘王、三振王外，也將推出「綠色球場」獎項，鼓勵球場深化全民環保意識，並實踐永續發展目標。

彭啓明表示，淨零排放已是全球趨勢，台灣也積極響應，職棒作為最受歡迎的體育賽事之一，擁有高度社會影響力，是推動綠色行動的最佳起點。過去六都環保局已與各球團合作，陸續導入多項永續作為，此次是環境部首度與職業賽事簽署合作備忘錄，包含球場垃圾分類、球衣循環設計、球具回收到循環容器、自備行動，並進一步導入碳盤查與碳標籤制度。

彭啓明指出，本次合作涵蓋多項具體作法，包含加強球場回收設施與明確標示，安排巡場人員協助垃圾分類；鼓勵球衣採用可回收材質，並建立再利用或捐贈機制；汰換球具也將優先轉贈學校、社福團體，無法再用的則導入再生利用流程。此外，球迷自備杯具或容器可享場內消費折扣，現場也設有補水站與循環杯租借系統。

蔡其昌表示，過去各個球團都在資源回收和循環上努力，但沒有系統性面對資源循環問題，這次永續和資源循環再利用和職棒平台結合，把運動賽事作為環保的起點。今年度聯盟領隊會議也會通過一個辦法，就是除了這次簽署的低碳、減塑、資源循環指標外，也會推出一個綠色球場的獎項，未來除了比賽頒布現有的打擊王、盜壘王、三振王等諸多獎項外，只要達到綠色球場標準的球團都能符合得獎資格。

李多慧也分享自己生活中的環保作法，包含出門帶環保袋、循環杯等。 環境部今日與中華職業棒球大聯盟共同簽署「愛棒球挺永續」合作備忘錄，由左到右分別為中職聯盟會長蔡其昌、環境部長彭啓明與共同簽署，資源循環推廣大使李多慧。記者林伯東／攝影

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