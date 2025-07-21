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台日鐵道友好 東武日光詣SPACIA車頭12月北車展示

中央社／ 台北21日電
為慶祝台鐵與日本東武鐵道締結友好協定滿10週年，東武鐵道旗下觀光特急「日光詣SPACIA」車頭（101-1號）將來台展示。（台鐵提供）中央社
為慶祝台鐵與日本東武鐵道締結友好協定滿10週年，東武鐵道旗下觀光特急「日光詣SPACIA」車頭（101-1號）將來台展示。（台鐵提供）中央社

為了慶祝台鐵日本東武鐵道締結友好協定滿10週年，東武鐵道旗下觀光特急「日光詣SPACIA」車頭（101-1號）將來台，12月首度在台北車站公開展示。

台鐵今天發布新聞稿表示，台鐵與東武鐵道在2015年締結友好協定，今年邁入第10年，雙方將在12月18日推出特別活動，象徵雙邊合作的重要里程碑。

台鐵表示，這次東武鐵道旗下的觀光特急「日光詣SPACIA」的車頭（101-1號）是東武鐵道SPACIA系列首輛量產車，曾為眾多日本旅客開啟前往日光詣之旅，這次跨海展示，不僅展現東武鐵道與台鐵對鐵道交流的重視，也象徵雙方將持續以鐵道為橋梁，串連台灣、日本兩地民眾持續交流及友好情誼。

台鐵指出，與東武鐵道持續進行多角化合作，致力於台日交流人數成長，合作內容涵蓋：互為宣傳推廣、於台鐵南港站設置合作宣傳展位、鐵路便當節參展，以及針對東武鐵道車站商業設施、集團資產（如東武博物館與東京晴空塔）的參訪與意見交流等。展現雙方深厚的交流基礎與持續發展的合作意願。

台鐵表示，未來與東武鐵道將持續深化雙邊交流，在鐵道旅遊、文化推廣與產業合作等層面尋求更多創新契機，攜手打造更豐富多元的鐵道體驗。

鐵道 台鐵 日本

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