河海音樂季貢寮場將登場 金曲樂團壓軸嗨翻福隆海灘

睽違一年的夏季音樂盛會「2025新北市河海音樂季–貢寮場」將於7月26、27日回歸福隆海水浴場。新北市觀旅局表示，今年活動以「原創音樂」為核心，結合獨立樂團競賽、市集、美食及強大卡司，兩日演出陣容星光熠熠，預計吸引萬名樂迷湧入沙灘共度音樂與海浪交織的周末。

活動首日登場的「海洋獨立音樂大賞」10強決賽，將有全台優秀創作樂團同場競技，角逐年度「海洋大賞」殊榮。演出陣容則由雨國（Kingdom of Rain）、餵飽豬、金曲最佳樂團血肉果汁機接力上場，現場預料高潮不斷。

第二日則由情緒搖滾歌手宋德鶴、韓國來台初演的12BH、新生代創作雙人組南西肯恩、電氣搖滾樂團Hello Nico、人氣樂團老王樂隊、評審團大獎得主老破麻O.S.D輪番上陣，最後壓軸由鼓鼓呂思緯與蕭秉治合體演出，為活動掀起最高潮。

觀旅局指出，為讓參與民眾有完整體驗，現場規畫風格品牌市集與在地美食攤位，包含多家人氣小吃與料理，讓樂迷在享受音樂的同時也能大啖佳餚。此外，主辦單位提醒，建議搭乘大眾運輸工具前往，民眾可搭乘台鐵至福隆站步行抵達會場，避免塞車與停車不便。

活動期間也將提供演出即時轉播，無法到場的樂迷可透過「新北旅客」臉書粉專同步收看。觀旅局表示，福隆是結合自然風光與音樂能量的經典場地，邀請民眾7月最後一個週末攜伴參與，與音樂、夕陽與海風共創盛夏回憶。 樂迷殷切期盼的「2025新北市河海音樂季—貢寮場海洋音樂祭」即將登場！(圖為2024資料)圖／新北市觀旅局提供 「海洋獨立音樂大賞」將於7月26日自10強中決選優勝樂團，邀請大家前來現場支持所愛，一起見證樂團的興起。圖／新北市觀旅局提供

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