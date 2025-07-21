中橫豁然亭路段落石阻斷 預計下午5時搶通

中橫公路台8線東段155.8k豁然亭路段，今天上午坍方落石阻斷交通，公路局預計下午5時搶通。

公路局太魯閣工務段今天上午公告表示，颱風薇帕外圍環流連日降雨影響，中橫公路花蓮縣境台8線155.8k豁然亭路段，今日上午8時許，上邊坡發生持續性坍方落石阻斷交通，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段已在現場守視、搶修外，同時於災點遠、近端管制交通，避免用路人持續進入災害路段。

太魯閣工務段表示，搶修現場因邊坡仍持續發生坍方落石，且雨霧天候視線欠佳，搶修人員、機械於現場持續警戒守視，待邊坡較為穩定時隨即進行搶修，預計今天下午5時搶通，台8線關原至天祥（114.6k~167.4k）路段除155.8k豁然亭災點外，其餘路段仍依原訂管制方式放行。

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