快訊

中選會主委李進勇被爆濫用公務車 張斯綱：幫你跑腿當Ubereats？

為認祖歸宗纏訟20年！吳火獅私生女討新光百億家產 提告6兄姊

都在風抗係數內…光電板被吹毀四散 調查報告揭這環節出問題

中橫豁然亭路段落石阻斷 預計下午5時搶通

中央社／ 花蓮縣21日電

中橫公路台8線東段155.8k豁然亭路段，今天上午坍方落石阻斷交通，公路局預計下午5時搶通。

公路局太魯閣工務段今天上午公告表示，颱風薇帕外圍環流連日降雨影響，中橫公路花蓮縣境台8線155.8k豁然亭路段，今日上午8時許，上邊坡發生持續性坍方落石阻斷交通，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段已在現場守視、搶修外，同時於災點遠、近端管制交通，避免用路人持續進入災害路段。

太魯閣工務段表示，搶修現場因邊坡仍持續發生坍方落石，且雨霧天候視線欠佳，搶修人員、機械於現場持續警戒守視，待邊坡較為穩定時隨即進行搶修，預計今天下午5時搶通，台8線關原至天祥（114.6k~167.4k）路段除155.8k豁然亭災點外，其餘路段仍依原訂管制方式放行。

落石 太魯閣 中橫公路

延伸閱讀

蘇花公路驚傳落石砸車正副駕駛受傷送醫 前方駕駛座血跡斑斑

煙波花蓮太魯閣推草地夜祭迎暑假 免費欣賞魔幻馬戲團秀

輕颱薇帕進逼 台8線等5路段恐警戒管制

交通部人事新布局 高公局、公路局、運研所全面換將

相關新聞

熱帶擾動97W估周五最靠近 他點名這兩地受影響最大

本周天氣不穩定，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到薇帕颱風東側延伸出來低壓槽通過影響...

台鐵南迴線水淹軌道、土石滑動 大武至瀧溪站間中斷

薇帕颱風遠離，但受到其外圍環流及低壓帶影響，東半部及南部地區持續有豪雨發生，台鐵南迴線大武至瀧溪間今清晨路線中斷，大武=...

雨區擴大！8縣市豪大雨特報 台東升級大豪雨

中央氣象署上午11時20分針對8縣市發布豪雨或大雨特報，其中台東升級大豪雨，恐一路下到晚上。

乳房名醫喪生斑馬線 Cheap：汽車不讓行人日本警察這樣做

衛福部桃園醫院乳房外科主任周佳正前天過馬路時遭轉彎公車輾斃，令人心痛與惋惜。百萬網紅「Cheap」在臉書指出，去過日本的...

雨下一整周！先東再北後南 熱帶擾動發展中氣象署揭最新路徑

雨下一整周，中央氣象署預報員趙竑上午指出，本周天氣不穩，外出都要帶雨具備用。本周明顯降雨區域隨低壓帶位置及風向轉變不同，...

24年磨一劍！他發明寶島甘露梨成市場主流 補好補滿台灣水梨拼圖

寶島甘露梨逐漸進入盛產期，背後有著苗栗縣卓蘭鎮農友劉申權歷經24年的努力，育成並取得寶島甘露梨品種權，花苞（俗稱梨穗）不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。