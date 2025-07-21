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雨區擴大！8縣市豪大雨特報 台東升級大豪雨
中央氣象署上午11時20分針對8縣市發布豪雨或大雨特報，其中台東升級大豪雨，恐一路下到晚上。
氣象署指出，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今（21）日台東縣有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣有局部大雨或豪雨，宜蘭、屏東、馬祖、澎湖、基隆北海岸、綠島及蘭嶼有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發。
大豪雨：台東縣。豪雨：花蓮縣。大雨：基隆北海岸、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、馬祖地區。影響時間：21日上午至21日晚上。
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