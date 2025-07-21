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雨下一整周！先東再北後南 熱帶擾動發展中氣象署揭最新路徑

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
雨下一整周，中央氣象署指出，本周天氣不穩，外出都要帶雨具備用。聯合報系資料照
雨下一整周，中央氣象署指出，本周天氣不穩，外出都要帶雨具備用。聯合報系資料照

雨下一整周，中央氣象署預報員趙竑上午指出，本周天氣不穩，外出都要帶雨具備用。本周明顯降雨區域隨低壓帶位置及風向轉變不同，今天花東有豪雨，明後花東局部大雨；周四周五換北部及東半部雷陣雨；周六周日南部及西半部要注意雷陣雨。

此外，在熱帶系統方面，趙竑指出，薇帕颱風目前離台灣有1100里，在台灣的西方，非常遙遠，對台灣天氣沒有影響，目前持續往西朝中南半島移動，會接近越南河內。

趙竑說，菲律賓東方外海雲簇很多，有些低壓消消長長，甚至有機會發展。 目前在菲律賓東方外海一個低壓可能發展，但底層環流結構還不是特別明顯，發展及移動位置有變數。最新資訊預估持續往北朝琉球海面方面移動，未來會靠近台灣或遠離台灣，還是有很大不確定性。

趙竑指出，今天仍受低壓帶影響，天氣不穩定，容易下雨，水氣不斷往東南方往台灣送，北部、東半部及南部地區容易明顯降雨，氣象署稍早已針對馬祖、南部及東半部地區發布豪雨特報，特別提醒花蓮及台東還有豪雨及局部豪雨等級雨勢出現，其他地區偏向午後雷陣雨。

未來一周天氣，趙竑指出，台灣仍受低壓帶影響，目前偏東南風環境，周二、周三各地短暫陣雨或雷雨，明天花東局部大雨。周四到周五低壓帶往北移動，風向轉東北風，迎風面改變、降雨位置改變，北部、東半部陣雨或雷雨，其他地區午後雷陣雨。周五之後低壓帶逐漸往北移動，台灣附近轉吹西南風，降雨位置改變，周六及周日西半部陣雨或雷雨，其他地區午後雷陣雨。

今天降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

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