流產5次醫找出關鍵原因 47歲女求子11年終如願

「這個孩子，我等了11年。」47歲的小如婚後雖然容易懷孕，卻接連經歷5次流產，胚胎多在第8到第12周自然流失；後來到彰化基督教醫院免疫風濕科接受免疫治療，歷經針劑療程，總共施打超過200針肝素，造成瘀青與硬塊；她不放棄再透過試管療程，植入胚胎，最終如願抱得寶貝。

小如到彰基醫學中心婦產部求診之後，彰基醫學中心醫療長陳明初步評估小如應接受免疫相關檢查，因此發現她罹患抗磷脂症候群並合併甲狀腺功能異常，這正是反覆流產的關鍵因素。夫妻倆依照建議轉介至免疫風濕科接受免疫治療，每天施打藥物，小如說，打到後來已經不知道什麼叫痛了。

從44歲開始，小如曾在他院進行多次試管療程，雖然已累積胚胎，但始終無法跨出植入的一步。彰基生殖醫學中心醫師吳信宏表示，小如夫妻的求子之路歷經11年，夫妻雖能自然懷孕，卻反覆面臨胚胎無法著床或懷孕後流產的困境，因小如屬高齡妊娠，加上免疫系統問題，讓治療難度更高。

他說，小如胚胎數量有限，團隊只有一次機會，於是整合免疫風濕科與基因遺傳中心的資源，針對子宮環境與免疫狀態做出細緻調整與監測，幸運的是，首次胚胎植入即成功懷孕，但小如過去多次流產、年齡已47歲，團隊仍高度戒備，懷孕期間定期追蹤血糖、染色體與免疫指數並安排高層次超音波，密切觀察胎兒發育狀況。

吳信宏指出，對這位媽媽來說，這可能是她唯一一次能順利生下孩子的機會，他與團隊建議提早剖腹產，讓寶寶在34周順利出生，健康狀況良好。這次成功不僅靠科技，更仰賴跨科團隊細心合作，最終讓夫妻倆如願抱得寶貝。 歷經11年求子，小如夫妻終於在彰基團隊細心照護下迎來34周早產的健康寶寶，見證醫療與希望交織的感動時刻。圖／彰基提供

商品推薦