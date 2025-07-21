24年磨一劍！他發明寶島甘露梨成市場主流 補好補滿台灣水梨拼圖

寶島甘露梨逐漸進入盛產期，背後有著苗栗縣卓蘭鎮農友劉申權歷經24年的努力，育成並取得寶島甘露梨品種權，花苞（俗稱梨穗）不用進口，耐高溫強日照，晚熟大果等特性，補好補滿台灣水梨的拼圖，近年來更是成市場的主流之一。

甘露梨體型碩大是消費者第一印象，苗栗縣公館鄉農會前總幹事古雪雲2012年的碩士論文，研究「從技術創新與文化鑲嵌看苗栗地區梨作轉型」，她認為甘露梨補好補滿台灣水梨產業，本土花苞，沒有從日本、中國大陸進口等風險，且氣候越來越極端，甘露梨又能適應高溫強日照，且屬於晚熟大果，果肉比超過8成以上，2018年品種權一出，栽種面積有越來越大的趨勢。

74歲劉申權24年磨一劍，育成寶島甘露梨，他原先在卓蘭市區經營機車行，但使命必達的個性，車主如果急著用車，他不睡覺也要修好交車，讓他的機車行的生意特好，身體也累壞了，心律嚴重不整，甚至停止跳動幾秒鐘，聽了醫囑離開壓力源，接收橫山梨果園。

「一開始種梨的成績不好，倒是心律不整毛病不藥而癒了！」劉申權說，早期花苞走私進口，漁船沒有適當的設備，或是躲避查緝，丟進海中再拋起來，因此失敗率極高，成功率僅約一成。

他心中也萌生要有自己品種的想法，1994年到農業部台中區農業改良場學習育種，本土、核小、果大、耐冷藏、 甜度、水分等一一打分數，十幾年歷經無數次失敗，直到TS161出現。

劉申權說，寶島甘露梨TS161的父本是台中2號、母本是新興梨，兩者都是早熟品種，因此7月間採收，效果都不理想，直到他送給頭屋鄉一名友人試吃，選出最好吃的是8月20日採收的果實，他從冷藏庫找出來品嘗，才恍然大悟，寶島甘露梨屬晚熟種，具備新穎性、可區別性、一致性、穩定性，2018年3月23日取得品種權證書。

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